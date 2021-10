Comparte esta noticia

Las arengas siempre se usan con la intención de animar a las tropas o a las masas. Sirven, sin dudas, para ayudar a levantar el estado de ánimo. Y siendo así, no podemos negarle al nuevo director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, que las use en su toma de posesión al frente de la institución.

Sin embargo, él debe saber muy bien que ahí se necesita más que arengas. Es necesario que esta vez hagamos lo correcto para ver cómo se puede recuperar una entidad tan útil para la seguridad ciudadana.

La responsabilidad es enorme. Y lo es tanto para el director de la uniformada como para el Gobierno. Hemos llegado demasiado al fondo como para estar conscientes de que se requiere más que arengas.

