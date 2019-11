Más mil dominicanos solicitan al Congreso de EE. UU. que la JCE realice auditoría con la OEA y que investiguen a Gonzalo Castillo sobre ODEBRECHT

Comparte esta noticia

WASHINGTON.- Una representación de más de mil dominicanos en Estados Unidos hizo entrega el pasado viernes 15 de noviembre de un comunicado ante el Congreso dirigido al congresista Adriano Espaillat y al Senador Marco Rubio, a los fines de que se canalice el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la auditoría técnico forense que pretende realizar la Junta Central Electoral (JCE). Además, pidieron su mediación para que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia facilite información para investigar la relación de Gonzalo Castillo con la constructora ODEBRECHT.

Dicen en el comunicado que, “diferentes sectores de la sociedad dominicana han solicitado a la JCE realizar la auditoría con el acompañamiento de la OEA, entre otras organizaciones, pero no ha respondido al respecto, tampoco ha hecho tales acercamientos. Sin embargo, hemos visto con especial atención como la auditoría realizada por la OEA sobre el caso de Bolivia ha revelado las irregularidades que evidencian la manipulación del cómputo de las elecciones, es decir, de la voluntad popular.”

Asimismo, solicitaron, “crear una comisión de observación y atención a tales fines, compuesta por integrantes del honorable Congreso de los Estados Unidos, de instituciones públicas con prestigio internacional como el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. Las cuales podrían tener información valiosa que ayude a esclarecer definitivamente el caso ODEBRECHT en la Rep. Dom.”

Agregaron que, “solo queremos que los legisladores de esta gran nación nos apoyen en esta preocupación y alerta sobre la actual situación política y democrática en nuestro país; a que la JCE haga una auditoría tecnica y forense del voto automatizado junto con la OEA (como lo hizo en Bolivia) y que se investigue si el acusado de imponerse con fraude como candidato oficial en las primarias pasadas del PLD, Gonzalo Castillo, ha tenido alguna relación ilícita con ODEBRECHT como ministro o en cualquier momento.”

Sostuvieron que, “de la JCE no hacer la auditoría forense junto a la OEA y el apoyo de EE.UU., las elecciones del 2020 serán manipuladas como las primarias pasadas, y se impondrá un candidato que, si no esclarecen sus relaciones sospechosas con ODEBRECHT, República Dominicana estaría en un régimen dictatorial y de corrupción y no en una democracia.”

El comunicado fue entregado por decenas de dominicanos que han recolectado más de mil firmas de dominicanos residentes y ciudadanos en Estados Unidos, donde harán todo lo posible para que su voz se escuche y defender la democracia dominicana. Los firmantes son dominicanos residentes en el área de Washington DC, del movimiento Dominicanos Unidos por la Patria (DUPA).

