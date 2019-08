Más de un 20% de la población joven en RD está sin estudiar o trabajar, según estudio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Más del 20% de la población joven, entre 15 y 29 años, en el país está sin estudiar o trabajar, de acuerdo a un estudio realizado por el Centro para la Educación y el Desarrollo (Ceduca).

Durante el desarrollo del panel “Juventud, desempleo y pobreza”, la directora del Ceduca, Alba Reyes, presentó una campaña en pro de la visualización de las dificultades que afectan a la juventud dominicana, al momento de acceder al empleo formal en el país.

Participaron en estas actividades jóvenes del Distrito Nacional, El Carril de Haina, La Guayiga y Yamasá, Santo Domingo Este, así como José Luis Morillo, experto en juventud e Ivelisse Reyes del Proyecto Alerta Joven-Entrena.

En ese escenario, Reyes explicó que el estudio “Los jóvenes dominicanos: esos desconocidos”, proyectó que la media del desempleo juvenil en América Latina y el Caribe, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), está alrededor del 14%.

Destacó que en el país la media de desempleo está en un 29%, y a la baja tasa de empleo juvenil se agrega la baja calidad, esto es porque la proporción en el sector informal es altamente preocupante, con un 73.5% de los jóvenes de 15 a 18 años.

Asimismo, en el rango de edad de 19 a 24 años el porcentaje equivale al 46% y en los de 25 a 29 hay 42.7%.

La directora de Ceduca también manifestó que los jóvenes no tienen seguro médico, no pueden ser beneficiarios de una pensión en el futuro porque no están acumulando nada

Indicando que esta situación es considerada una violación a sus derechos, ya que el acceso a los trabajos informales no representa una mejoría en la calidad de vida de esos jóvenes.

Puntualizó que se hace difícil hablar de un crecimiento sostenible en la República Dominicana cuando el Estado es incapaz de resolver un problema fundamental con la juventud, que no tienen las posibilidades de educarse.

Expresó que los jóvenes en el trabajo informal se pasan de sol a sol, vendiendo frutas, vegetales, en talleres de mecánicas, y no van a la escuela, se reproduce un ciclo de pobreza.

En ese tenor, Ceduca lanzó la campaña “Empleo joven”, con el propósito de llamar la atención de las autoridades frente al impacto que tiene el desempleo juvenil en la sociedad.

