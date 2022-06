Más de 8,000 personas adoraron a Dios en Anfiteatro de Puerto Plata

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.-Más de 8,000 personas se dieron cita la noche del sábado 11 de junio en el Anfiteatro Puntilla o como comúnmente se le conoce Anfiteatro de Puerto Plata para adorar a Dios.

La actividad convocada por el Ministerio Internacional Soplo de Vida (MISV), dirigido por la Pastora Yesenia Then, junto a su esposo, el pastor Joan Bonilla, quienes previamente se reunieron con la confraternidad de iglesias de Puerto Plata para juntamente organizar la multitudinaria cruzada donde iglesias y familias completas se reunieron para adorar y exaltar el nombre de Dios en la región norte del país.

“La iglesia es la luz de Cristo en medio de la oscuridad que invade a la humanidad. Nosotros (los cristianos) encendemos nuestra luz para aquellos que aún no conocen al camino, que aún no han decidido seguir a Cristo, encuentren como hacerlo y hoy queremos anunciar a viva voz que Puerto Plata le pertenece a Cristo”, proclamó la pastora Then al inicio de su mensaje evangelístico.

Previo al evento, durante todo el día, comunidades de Puerto Plata recibieron la visita de los miembros y voluntarios del MISV, quienes junto a las iglesias de la localidad, estuvieron llevando a cabo operativos médicos, donaciones de alimentos y artículos de primera necesidad así como jornadas evangelísticas recordando a los impactados que Dios no se ha olvidado de ellos.

La banda de música del MISV “Soplo de Vida Worship”, dio inicio al evento y alzaron cánticos del hoy y ayer, de modo que los asistentes, tanto adolescentes, jóvenes y adultos, se pudieran identificar con el ambiente y la atmósfera que suscitaba el lugar, donde alrededor de 500 personas aceptaron a Cristo como su único y suficiente salvador, cumpliéndose así el objetivo de la actividad, que aquellos que lo han probado todo y nada les llena el corazón, conozcan al único que puede llenar cualquier vacío: al Dios Todopoderoso.

El pastor Martin Soto del Centro Cristiano Casa Real, en Santo Domingo Este, tuvo a su cargo la oración de apertura. También estuvo presente la salmista Mery De León, quien levantó un clamor recordando a los asistentes el poder dado a los creyentes a través del Espíritu Santo para que se manifiesten los milagros de Dios aquí en la tierra.

Al momento de concluir con su mensaje de vida para la provincia de Puerto Plata, la pastora Then llamó a los pastores, a los ministros y a los líderes cristianos de Puerto Plata a la unidad y a levantarse en oración para que todo proyecto que vaya en contra de los valores que como cristianos se deben defender se haga desde la plataforma de la oración y la evangelización de la familia.

La pastora junto a los pastores coordinadores del evento agradeció a Dios la manifestación del Espíritu Santo en el lugar, así como su asistencia a los presentes y como una manera de sellar todo lo acontecido en el lugar cedió el micrófono al obispo Elvis Samuel Medina para orar por la provincia y la nación.

El MISV ha planificado y organizado cuatro cruzadas para este 2022, siendo esta la primera y actualmente se encuentra gestionando todos los pormenores de la segunda que se llevará a cabo en la ciudad de Samaná.

