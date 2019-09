Más de 600 médicos participan en conferencia dictada por el papa Francisco

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.-La organización SOMOS, junto a una delegación de 600 médicos viajó a Roma para participar en conferencia, dictada por el papa Francisco.

La delegación, compuesta proveedores de salud que sirven fundamentalmente a las comunidades inmigrantes, formó parte de una cumbre de atención sanitaria en la ciudad de Roma, en la que el Papa Francisco habló acerca de la importancia de la atención sanitaria.

“Desde hace varios años, en la ciudad de Nueva York ustedes se dedican a la asistencia y a la atención sanitaria de aquellos que viven al margen de la sociedad, en situaciones de pobreza y carestía,” dijo el santo padre.

“Su organización se distingue por la relación de empatía y de confianza que consigue instaurar con los enfermos y sus familias, compartiendo su vida y acercándose a su cultura y lengua, con el fin de favorecer la relación humana.”

El simposio titulado ‘Transformative Primary Care: Promoting Health and Well-Being for Displaced, Immigrant and Vulnerable Patients’ (Atención Primaria Transformativa: Promoción de la Salud y el Bienestar de los Pacientes Desplazados, Inmigrantes y Vulnerables) se celebró el 19 y 20 de septiembre y tuvo como enfoque la necesidad de proveer atención sanitaria a personas marginadas por la sociedad y servir a los pacientes que disponen de menos recursos, especialmente las comunidades inmigrantes en cualquier parte del mundo.

“Es un honor el ser recibidos por el Papa Francisco para continuar el diálogo y nuestra misión de incrementar el acceso a la atención sanitaria para las familias inmigrantes”, afirmó el Dr. Ramón Tallaj, fundador y presidente de la Junta Directiva de SOMOS.

“Gracias a este simposio, hemos renovado energías para intensificar nuestros esfuerzos de derribar barreras de acceso a la atención sanitaria y proveer mejores resultados en el cuidado de la salud de las familias más vulnerables de la ciudad de Nueva York”.

SOMOS entró en funcionamiento en 2015 como parte del Programa de Reforma de Incentivo de Pago por Desempeño del Estado de Nueva York (DSRIP).

