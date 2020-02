Más de 30 jugadores de las Estrellas están en entrenamientos de Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las Estrellas Orientales tienen 36 de sus jugadores en los entrenamientos de los equipos de Grandes Ligas, en preparación para la próxima temporada.

De esos jugadores, 19 de ellos están con equipos de la Liga Nacional y 17 están con equipos de la Liga Americana.

Entre los jugadores de las Estrellas que entrenan con esos equipos de las Ligas Mayores hay 13 que lo hacen como invitados: 7 con conjuntos de la Liga Americana y 6 con otros de la Liga Nacional.

La lista de jugadores de las Estrellas en los entrenamientos de Grandes Ligas este año incluye a los veteranos Johnny Cueto (P) y Robinson Canó (2B).

También a Miguel Sanó (3B), Fernando Tatis Jr. (SS), Francisco Mejía (C), Raimel Tapia (OF), Sócrates Brito (OF), Rafael Dolis (P), Emmanuel Clase (P), Jeffrey Rodríguez (P), Phillips Valdez (P), Joel Payamps (P), Domingo Leyba (2B), Edgar Ernesto García (P), Williams Jerez (P), Luis García (P).

Asimismo, Osvaldo Duarte (IF-OF), Jeremy Peña (SS), Yennsy Díaz (P), Santiago Espinal (SS), José Marmolejos (1B-OF), Yoan Aybar (P), Ronny García (P), Sandy Báez (P), Gerson Moreno (P), Micker Adolfo (OF), Domingo Acevedo (P), Cristian Pache (OF), Elehuris Montero (3B), Ramón Santos (P), Oscar de la Cruz (P), Edwin Uceta (P), Cristian Santana (3B), Raffy Vizcaíno (P), Edward Cabrera (P) y Lewin Díaz (1B).

En total hay 20 lanzadores; un receptor (Mejía); 2 inicialista (Díaz y Marmolejos); 3 antesalistas (Sanó, Montero y Santana); 5 jugadores del medio del cuadro (2B y SS); 4 jardineros (Tapia, Brito, Adolfo y Pache); un “utility” (Duarte).

La mayoría de esos jugadores irán a los entrenamientos de sus respectivos equipos en busca de experiencia. Luego serán enviados a las Ligas Menores.

Entre los jugadores cimentados como “big-leaguers”, en el mencionado grupo de 36, se cuentan Cueto (San Francisco); Canó (Mets); Sanó (Minnesota); Tatis Jr. (San Diego); Tapia (Colorado); Mejía (San Diego).

Ninguno de esos cinco jugó con las Estrellas la temporada pasada. Cueto, obtenido en un cambio desde las Águilas, nunca ha lanzado con el club.

La temporada pasada, jugaron con las Estrellas habiéndolo hecho tanto en Grandes Ligas como en las Ligas Menores: Brito (Toronto) y Leyba (Arizona). También los lanzadores: Clase (Texas), Rodríguez (Cleveland), Valdez (Texas), Payamps (Arizona), Edgar E. García (Filadelfia), Jerez (San Francisco y Pittsburgh).

