Más de 3.100 juristas piden revocar licencia de abogado al ex alcalde Rudolph Guiliani

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. _ Más de 3.100 juristas están pidiendo la revocación inmediata de la licencia de abogado del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Guiliani (Rudy) por incitar junto al entonces presidente Donald Trump el asalto al Capitolio (edificio del congreso de Estados Unidos) el 6 de enero en Washington DC con saldo de cinco muertos, destrucción de oficinas y robos de material con informaciones clasificadas.

Catorce jueces y un ex fiscal general del estado figuran entre los firmantes de la petición.

A los 3.100 juristas se les suman 4,000 personas que no son abogados, quienes se unieron a los leguleyos para solicitar la expulsión de Guiliani del ejercicio jurídico.

Giuliani, quien saltó a la fama en la década de 1980 como fiscal de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York y combatió a la mafia, recibió el mes pasado una queja de 49 páginas que detalla sus mentiras sobre las elecciones.

Guiliani encabezó la fallida defensa de Trump y sus falsos alegatos de “fraude” electoral.

La lista actualizada de reconocidos juristas revelada el lunes por el grupo Abogados Defensores de la Democracia Estadounidense, se produjo cuando Giuliani recalcó sus afirmaciones falsas de que las elecciones de 2020 fueron “fraudulentas” y se las robaron a Trump para favorecer al presidente Joe Biden.

Abogados con licencia en 48 de los 50 estados firmaron una petición solicitando al Comité de Quejas del Colegio de Abogados de Nueva York que investigue la aptitud de Giuliani para trabajar como abogado.

Entre los firmantes se encuentran el ex fiscal general Stuart Gerson, el ex fiscal del distrito de El Bronx Paul Gentile, el ex abogado de la corporación municipal Fritz Schwarz y Ronald Goldstock, ex director del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado del Estado de Nueva York.

Más de 4.000 personas que no son abogados también firmaron la petición, muchas de las cuales se describieron como ciudadanos preocupados de los estados que Giuliani trató de privar de sus derechos.

“Los firmantes son abogados y ciudadanos comunes de todo el país que ven que la conducta de Giuliani está fuera de los límites y destruye nuestra democracia”, dijo Christine Chung, ex fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York.

“Giuliani no quiere o no puede dejar de difundir la gran mentira de las elecciones robadas y cada vez que miente, divide a la sociedad”, añaden los peticionarios.