Más de 230.000 alumnos en Puerto Rico vuelven a clases de forma presencial

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- Más de 230.000 estudiantes del sistema público de enseñanza en Puerto Rico, inician este miércoles el nuevo año escolar con su regreso a los salones de clase de forma presencial, después de la abrupta pausa por la pandemia de covid-19 en marzo de 2020.

El inicio oficial de clases estaba pautado para este lunes, pero debido al paso de la entonces tormenta tropical y ahora huracán Grace, el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi, lo aplazó para este miércoles.

Del total de los estudiantes matriculados, 232.947 comenzarán el año escolar de manera presencial, o sea 89,6 % de la matrícula de 260.000, detalló el secretario de Educación, Eliezer Ramos, a medios locales.

El que muchos maestros tuvieran que dar la bienvenida a sus estudiantes de manera virtual se debió a que la escuela no estaba lista por permanecer en reconstrucción tras el paso del huracán María en 2017 o a causa de los sismos registrados a principios de 2020.

No obstante, la secretaria de la Local Sindical de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Grichelle Toledo dijo que la culpa de que algunas escuelas no estuvieran listas para este miércoles no solamente es de la agencia gubernamental, sino también de la Oficina para el Manejo de Edificios Públicos.

“Lamentablemente, nos encontramos ante el mismo escenario al que nos enfrentamos año tras año por la falta de mantenimiento en algunos planteles”, expresó.

Dijo que hay escuelas que sufren problemas serios como filtraciones, daños en el sistema eléctrico, baños rotos y hasta presencia de ratas y palomas, que ponen en riesgo la salud y seguridad de toda la comunidad escolar.

“Hacemos un llamado a dirigir los esfuerzos para que tanto nuestros maestros como estudiantes puedan tener un comienzo de clases seguro, con miras a evitar posibles casos de contagios por la covid-19, ante la falta de mantenimiento básico que se les debe dar a las escuelas y que no se ha llevado a cabo en un gran número de planteles”, indicó.

El atraso del inicio de las clases en el sistema público había sido solicitado en la última semana por varios legisladores, pero por motivo del alza en los contagios de covid-19.

