Más de 200 dominicanos están en los campamentos de MLB

EL NUEVO DIARIO, REDACCION INTERNACIONAL.- No hay cadencia más marcada en los entrenamientos de Grandes Ligas que el acento cantarín que tienen los dominicanos al hablar.

Más de 200 representantes envió Quisqueya al Spring Training de la MLB, según publica el portal Lasmayores.com.

La expedición que encabeza el ya legendario Albert Pujols, que cuenta con representantes en todos los equipos, es la más amplia entre los países que exportan su talento a los complejos ubicados en Arizona y Florida. Rebasa incluso la cifra de 2019, que rondaba los 206.

Únicamente Venezuela se acerca al impacto que causa la República Dominicana en las Mayores. Son esos los únicos países que, además de Estados Unidos, el anfitrión, cuentan con jugadores en las 30 divisas en esta oportunidad.

Hay, sin embargo, una diferencia fundamental entre los dos máximos productores del Caribe. Pujols y sus compatriotas totalizan 227 nombres, por 144 que suman sus más cercanos perseguidores.

Los jugadores salidos de la antigua isla La Española poseen el privilegio de contar con miembros de su embajada entre los 40 protegidos de absolutamente todos los clubes, algo que no pueden decir los venezolanos.

El reparto es equitativo entre la Liga Nacional (113) y la Americana (114). Pero no hay destinos más concurridos que San Diego y Miami, pues una docena de dominicanos viste en estos días el uniforme de los Padres en el complejo de Peoria, Arizona, y de los Marlins en los campos de Júpiter, Florida.

Pujols es la gran figura entre los quisqueyanos. En enero cumplió 40 años de edad, pero aún no habla del retiro.

¿Por qué habría de hacerlo? Además de quedarle dos campañas en su contrato con los Ángeles de Los Ángeles, las cifras que algún día mostrará en su placa de Cooperstown siguen inflándose. Ya no pone los promedios que le hicieron famoso, pero viene de sacar 23 jonrones y empujar 93 carreras en 2019

Si pudiera repetir esa cantidad de vuelacercas en las dos zafras que le quedan en Anaheim, superaría los 700 bambinazos en la Gran Carpa, pues acumula 656. Y muy pronto desplazará a Alex Rodríguez del segundo lugar de todos los tiempos entre los remolcadores, ya que comenzará la justa con 2.075 y A-Rod se retiró con 2.086. Únicamente Hank Aaron y Babe Ruth llevaron más rayitas a casa que ellos dos.

Se trata apenas de un par de metas al alcance de Pujols. Otras muchas más están a su alcance, incluyendo los 3.319 hits con que dijo adiós Paul Molitor, miembro del Salón de la Fama. Cuando golpee los 117 cohetes que le faltan para llegar a esa cifra, el nativo de Santo Domingo se asentará en la décima casilla de ese departamento en la historia de las Grandes Ligas.

La figura emergente

Son muchos los talentos jóvenes que marcan el paso en la MLB, tanto en el montículo, como con el guante y en el plato. Ninguno entusiasma más que Juan José Soto, el precoz artillero de los Nacionales de Washington.

Soto cumplió 21 años de nacido en plena Serie Mundial, una refriega en la que fue protagonista y de la que guardará para siempre el anillo de los campeones.

A los 20, tan solo, sacó 34 pelotas de parque, llevó 110 anotaciones a casa, dejó un OPS de .949 y puso un WAR de 4.9 según Baseball Reference.

Se supone que a su edad debería estar completando su formación en Triple A. Él prefiere repartir tablazos y salir en búsqueda de otro clásico de otoño con los Nats.

El prospecto principal

Wander Franco nació en Baní, hace casi 19 años. Los cumplirá el 1° de marzo. Pero al igual que Soto, parece determinado a demostrar que su habilidad en los diamantes no tiene par.

Franco es campocorto, pertenece a los Rays de Tampa Bay y batea como los buenos. Todavía le falta para asistir a su graduación como bigleaguer. MLB Pipeline vaticina que eso sucederá en 2021. Mientras llega ese momento, él castiga sin piedad a los contrarios.

En 2019 pasó por las ligas del Medio Oeste y Florida. Terminó en Clase A avanzada. Dejó promedios de .327/.398/.487, con 27 tubeyes, 7 triples, 9 jonrones y 18 bases robadas. Por eso, por el bono de 3,825 millones de dólares que recibió en 2017 y por la proyección que hacen los scouts, es el número uno entre todas las nacionalidades en el más reciente ranking de prospectos publicado por MLB.com.

La expedición completa

Estos son los 227 representantes de la República Dominicana en Arizona y Florida; los nueve que están destacados con este símbolo [*] son nacidos en Estados Unidos, pero de ascendencia quisqueyana:

LIGA AMERICANA (114)

Baltimore (6) Miguel Castro (P), Pedro Severino (C), Hanser Alberto (2B), Richard Ureña (SS). Invitados: Marcos Diplan (P), Malquin Canelo (SS).

Boston (8) Yoan Aybar (P), Rafael Devers (3B). Invitados: Robinson Leyer (P), Denyi Reyes (P), Domingo Tapia (P), Roldani Baldwin (C), Marco Hernández (IF), César Puello (OF).

Chicago (10) Alex Colomé (P), Jimmy Cordero (P), Kelvin Herrera (P), Reynaldo López (P), Yermin Mercedes (C), Edwin Encarnación (1B), Leury García (OF), Eloy Jiménez (OF), Nomar Mazara (OF). Invitados: Adalberto Mejía (P).

Cleveland (9) Emmanuel Clase (P), Jean Carlos Mejía (P), Jefry Rodriguez (P), José Ramírez (3B), Carlos Santana (1B), Franmil Reyes (OF), Domingo Santana (OF). Invitados: Henry Martínez (P), Dalbert Siri (P).

Detroit (11) Jose Cisnero (P), Rony Garcia (P), Iván Nova (P), Gregory Soto (P), Sergio Alcántara (SS), [*]Jeimer Candelario (3B), Dawel Lugo (3B). Invitados: Sandy Báez (P), Gerson Moreno (P), Jhon Núñez (C), Jorge Bonifacio (OF).

Houston (5) Bryan Abreu (P), Enoli Paredes (P), Framber Valdez (P). Invitados: Osvaldo Duarte (2B), Jeremy Pena (SS).

Kansas City (8) Randy Rosario (P), Maikel Franco (3B), Kelvin Gutierrez (3B), Jeison Guzman (SS), [] Adalberto Mondesí (SS). *Invitados:** Ofreidy Gomez (P), Yunior Marte (P), Erick Mejia (2B).

Los Ángeles (5). Félix Peña (P), Hansel Robles (P), Hector Yan (P), Albert Pujols (1B). Invitados: Arismendy Alcantara (2B).

Minnesota (7). Jorge Alcalá (P), Jhoan Duran (P), Fernando Romero (P), Jorge Polanco (SS), Miguel Sanó (3B), Gilberto Celestino (OF), Nelson Cruz (BD).

Nueva York (11). Deivi Garcia (P), Luis Gil (P), Albert Abreu (P), Luis Medina (P), Luis Severino (P), Gary Sánchez (C), Miguel Andújar (3B), Estevan Florial (OF). Invitados: Domingo Acevedo (P), Alexander Vizcaino (P), Rosell Herrera (P).

Oakland (5). Frankie Montas (P), Jorge Mateo (SS), Luis Barrera (OF), Ramón Laureano (OF). Invitado: Wandisson Charles (P).

Seattle (7). Gerson Bautista (P), Yohan Ramírez (P), Phillips Valdez (P), José Siri (OF). Invitados: José Marmolejos (1B), Luis Liberato (OF), Julio Rodríguez (OF).

Tampa Bay (4). Diego Castillo (P), Willy Adames (SS), Vidal Brujan (2B), Manuel Margot (OF).

Texas (11) [] Jonathan Hernández (P), José Leclerc (P), Rafael Montero (P), Joely Rodríguez (P), Ronald Guzmán (1B), Anderson Tejeda (SS), Danny Santana (OF), Leody Taveras (OF). *Invitados:** Luis García (P), Juan Nicasio (P), Edinson Vólquez (P).

Toronto (7) Yennsy Díaz (P), Rafael Dolis (P), Elvis Luciano (P), Héctor Pérez (P), Santiago Espinal (2B), [*] Vladimir Guerrero Jr. (3B), Teoscar Hernández (OF).

LIGA NACIONAL (113)

Atlanta (4) Jasseel De La Cruz (P), Huascar Ynoa (P), Marcell Ozuna (OF), Cristian Pache (OF).

Arizona (8) Joel Payamps (P), Emilio Vargas (P), Domingo Leyba (2B), Ketel Marte (2B-OF), Starling Marte (OF). Invitados: Mauricio Cabrera (P), Keury Mella (P), Geraldo Perdomo (SS).

Chicago (2) Robel Garcia (IF). Invitados: Oscar De La Cruz (P).

Cincinnati (4) Luis Castillo (P), Pedro Strop (P), Aristides Aquino (OF). Invitados: Francisco Peña (C).

Colorado (7) [] Yency Almonte (P), Carlos Estévez (P), Raimel Tapia (P), Antonio Santos (P). *Invitados:** Julián Fernández (P), Alexander Guillén (P), Ubaldo Jiménez (P).

Filadelfia (9) Enyel De Los Santos (P), Seranthony Domínguez (P), Edgar Garcia (P), Adonis Medina (P), Héctor Neris (P), Cristopher Sánchez (P), Jean Segura (IF). Invitados: Francisco Liriano (P), Ramon Rosso (P).

Los Ángeles (5) Pedro Báez (P), Dennis Santana (P). Invitados: Reymin Guduan (P), Edwin Uceta (P). Invitados: Cristian Santana (3B).

Miami (12) Sandy Alcántara (P), Edward Cabrera (P), Yimi García (P), Jorge Guzmán (P), Sixto Sanchez (P), José Ureña (P), Lewin Díaz (1B), Jonathan Villar (2B), Jesús Sánchez (OF), Magneuris Sierra (OF). Invitados: José Devers (SS), Jerar Encarnacion (OF).

Milwaukee (4) Freddy Peralta (P), Ángel Perdomo (P), Ronny Rodríguez (SS). Invitado: Miguel Sánchez (P).

Nueva York (7) Jeurys Familia (P), [] Dellin Betances (P), Robinson Canó (2B), Amed Rosario (SS). *Invitados:** Pedro Payano (P), Adonis Uceta (P), Eduardo Núñez (IF).

Pittsburgh (10) Michael Feliz (P), Richard Rodríguez (P), Edgar Santana (P), Oneil Cruz (SS), Erik González (SS), Gregory Polanco (OF). Invitados: Miguel Del Pozo (P), Williams Jerez (P), Héctor Noesí (P), Sócrates Brito (OF).

San Diego (12) Luis Perdomo (P), Dinelson Lamet (P), Francisco Mejía (C), [] Manny Machado (3B), Fernando Tatís Jr. (SS), Franchy Cordero (OF). *Invitados:** Miguel Díaz (P), Dauris Valdez (P), Charlie Valerio (C), Webster Rivas (C), Ivan Castillo (2B), Abraham Almonte (OF).

San Francisco (10) Melvin Adon (P), Johnny Cueto (P), Jarlin García (P), Jandel Gustave (P), Dany Jiménez (P), Reyes Moronta (P), Wandy Peralta (P), Abiatal Avelino (SS). Invitados: Raffi Vizcaino (P), Cristhian Adames (IF).

San Luis (9) Génesis Cabrera (P), Junior Fernández (P), Carlos Martínez (P), [] Alex Reyes (P), Elehuris Montero (3B), Yairo Muñoz (2B). *Invitados:** Ángel Rondón (P), Ramón Santos (P), Julio Rodríguez (C).

Washington (10) Wander Suero (P), Starlin Castro (2B), Wilmer Difo (IF), Víctor Robles (OF), Juan Soto (OF). Invitados: Fernando Abad (P), Jhonatan Germán (P), Welington Castillo (C), [*] Luis García (SS), Emilio Bonifacio (OF).

