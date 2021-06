Más de 2.2 Millones de pesos en el poolpote este martes en el V Centenario

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un poolpote que acumula 2,226,768 pesos y un equilibrado cartel en las carreras de este martes 8 de junio del Hipódromo V Centenario vaticinan grandes dividendos para la programación que está pautada para iniciar a las 2:50 de la tarde.

Además de los dos millones en el poolpote, la tarde presenta el pool de cinco (PK5) que inicia con un acumulado de 72 mil pesos y cuyo amontonado (669,700) fue ganado el programa del pasado viernes 4 de junio por un afortunado.

El cartel 46 del año presenta en la quinta carrera a Learn From Lola (5) como la primera opción del consenso hípico, seguida de Yurablí (1) como su principal enemiga.

Abriendo el cartel se enfrentan seis ejemplares con El Furioso E. (5) entrenado por el líder Germán Rojas y representando el establo Karnavic, como la principal del evento, seguido de Nin’s Thermometer (6) y Proud Of Dalton (2).

Para la segunda, competencia que inicia la jugada de pool de cinco (PK5) participarán siete a 1.200 metros y el ejemplar Talentoso (7) con Jimmy Jiménez en los controles, es el principal, en carrera que Tibilinai (1) y El Psiquitra (2) son sus principales enemigos y los demás tienen chance al triunfo. La tercera es otra prueba nivelada que tiene primerísima a Candela. (4) Faruk (6) es su rival de mayor consideración.

La cuarta enfrenta a seis en 1.300 metros donde la mayoría tienen chance y ligeramente salen de favorito Míster Forty (2) I’m Toasted (6) y Here Comes Romer (3), en carrera donde debuta Water Cay (4) representando el establo Marianne. Right On The Money (3) y Maori (5) de la sexta carrera son los primeros a jugar, la carrera se presenta con mucho nivel.

Relacionado