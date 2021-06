Más de 17 mil personas fueron vacunadas en Azua con apoyo del Gabinete Agropecuario del Gobierno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, AZUA, RD. Más de 17 mil personas residentes en la provincia de Azua fueron vacunadas contra el Covid 19 en tan solo cuatro días, durante una jornada realizada por la Regional de Salud, el Gabinete Agropecuario del Gobierno, la gobernación, la alcaldía, la oficina senatorial y otras instituciones, por disposición del presidente Luis Abinader.

La información fue ofrecida por el doctor Alfredo Navarro Campos, director de la Regional de Salud Pública, quien informó que gracias al respaldo de la Presidencia de la República y del Gabinete Agropecuario del Gobierno Azua ha logrado llegar a los 110,000 vacunados.

Representantes del sector Agropecuario supervisaron la jornada y facilitaron personal, vehículos, entrega de mascarillas, ventas de alimentos a bajos costos, regalo de combos del Inespre y otras facilidades para motivar a las personas a vacunarse., en una enviada a los medios.

Las inspección de la labor estuvo encabezada por el ministro de Agricultura, Limber Cruz; el director del Inespre, Iván Hernández Guzmán; el director del Banco Agrícola, Fernando Durán; el director del Feda, Efrain Toribio; la gobernadora de Azua, Grey Pérez Díaz; la senadora de Azua, Lía Inocencia Díaz; la diputada, Brenda Ogando; los alcaldes de Azua y Pueblo Viejo, Ruddy Gónzalez y Víctor Figueroa, respectivamente; así como Otto Alexis Marte, gerente del Inespre en Azua; Mardi Feliz, coordinador de mercados de la región Sur y otros funcionarios.

Durante el recorrido el ministro de Agricultura, Limber Cruz, manifestó satisfacción de haber participado en esta jornada la que calificó como muy exitosa y dijo que los miembros del Gabinete Agropecuario sirvieron de facilitadores, poniendo a disposición vehículos y recursos humanos para que el Plan Nacional de Vacunación llegara a más de 15 mil personas en esa provincia sureña.

“Azua tiene actualmente 62 centros de vacunación y con esta jornada quedó demostrado que con unión, determinación y en el momento que el país nos necesita estamos presentes, tratando de superar la meta que nos habíamos trazado”, expresó el funcionario.

En tanto que el director del Inespre, Iván Hernández Guzmán, dijo que este esfuerzo es por las familias dominicanas, por nuestros seres queridos, por la nación y por todo el que tiene deseo de superar la terrible enfermedad del Covid-19, por lo que debemos de unirnos y combatirla con firmeza y responsabilidad.

Mientras que el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, indicó que el Plan Nacional de Vacunación es un esfuerzo por la salud, el bienestar, la esperanza, la vida y por esta razón los miembros del Gabinete Agropecuario nos hemos mudado a la zona a cumplir con la instrucción del Presidente Luis Abinader.

De su lado la gobernadora de Azua, Grey Pérez Díaz, manifestó que el coronavirus no tiene color, no tiene partido y no tiene clase social e instó a los dominicanos a sumarse a todas las iniciativas que se implementen para acabar con el virus que tanto dolor ha llevado a los hogares dominicanos.

De igual forma la senadora de la provincia, Inocencia Díaz, destacó que la amplia jornada de vacunación realizada en los últimos cuatro días ha sido muy positiva ya que la población respondió y entendió que detener la pandemia es tarea de todos.

Asimismo el alcalde de Azua, Ruddy González, felicitó a la población por responder al llamado y acudir a vacunarse y dijo esperar que la provincia de Azua se posicione entre una de las que tenga mayor cantidad de vacunados y menos casos de Covid 19.

Vacunación en Pueblo Viejo y Los Negros

Al Inespre le asignaron supervisar y motivar la vacunación con más énfasis en el municipio de Pueblo Viejo y en el distrito municipal de Los Negros, en donde decenas de empleados de la regional de Azua visitaron personas casa por casa llevándolas a vacunar proceso supervisado por Otto Alexis Marte y Mardi Feliz. También envió bodegas móviles con ventas de alimentos a bajos costos.

Asimismo en el local de Azua fueron regalados combos alimenticios a las personas que presentaron su tarjeta de vacunación; asimismo vendieron un combo especial para los vacunados a tan solo 100 pesos conteniendo 10 unidades de plátanos, 2.2 libras de papas criollas y un cartón de huevos.

