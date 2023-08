Más de 100,000 inmigrantes han llegado a Nueva York desde abril de 2022

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Más de 100,00 inmigrantes han llegado a Nueva York desde abril de 2022 en una oleada sin precedentes en los últimos años, según las cifras que ofreció este miércoles el alcalde Eric Adams.

«Hasta el 13 de agosto, 101,200 solicitantes de asilo han pasado por el sistema de asilos de Nueva York y de ellos 58,500 siguen bajo cuidado de la ciudad», dijo el alcalde, que subrayó la presión que ello supone sobre toda la red de albergues públicos, donde hoy sumados inmigrantes y personas sin techo, hay acogidas 110,200 personas.

Adams insistió en que la ciudad no tiene ya espacio para albergar tantas personas: «Honestamente, mientras que nuestra compasión es ilimitada, nuestros recursos no lo son y no nos quedan milagros».

Luego de que los albergues de la ciudad se abarrotaran el año pasado con la llegada de miles de inmigrantes y los neoyorquinos sin techo, tuvo que recurrir a alquilar hoteles y otros lugares para ubicarles. En total han habilitado 200 centros de emergencia, algunos dedicados exclusivamente a las familias con niños.

«Estamos agradecidos por la ayuda que hemos recibido hasta este momento de nuestros socios en Albany (sede del Gobierno estatal) y Washington, pero el hecho es que necesitamos más», insistió el demócrata, que ha criticado a la Casa Blanca por no escuchar su llamado ante un problema que ha afirmado «es nacional».

«Esta es una crisis nacional que exige soluciones que se extienden más allá de nuestra ciudad y la ciudad no puede seguir gestionándola en gran medida por su cuenta», reiteró Adams.

La ciudad ha estado recibiendo entre 300 a 500 personas al día, algunos directamente desde la frontera, tras entregarse a las autoridades y pedir asilo, trasladados después por el gobernador de Texas, Greg Abbott y otros por su cuenta desde otros estados.

La pasada semana llegaron más de 2,700, destacó Adams, que ha advertido que ya se han gastado en la atención a los migrantes más de 1,700 millones, cifra que al final de tres años ascenderá a más de 12,000 millones.

ENFRENTAMIENTO ENTRE CIUDAD Y ESTADO DE NUEVA YORK

La crisis humanitaria causada por la llegada de los inmigrantes ha enfrentado a la gobernadora del estado, Kathy Hochul y a Adams, lo que se ha hecho evidente con una carta que trascendió hoy a los medios.

En dicha carta, el estado critica la forma en que la Administración Adams ha manejado la crisis y entre los ejemplos señala que han rechazado numerosas ofertas que el Estado le ha hecho para albergar a inmigrantes.

También lo acusa de ser lentos en responder a su oferta.

«El estado ha identificado numerosas propiedades estatales adicionales y sitios no estatales que son opciones viables para albergar a los migrantes, pero la ciudad no ha aceptado estas ofertas», escribió en la misiva la abogada del estado, Faith E. Gay, tras lo cual enumera los sitios a los que se refiere.

La carta de 12 páginas describe concretamente lo que ha hecho el estado para ayudar a la ciudad y recuerda que han sido «un socio vital», proveyendo una amplia gama de apoyo como la asignación de personal, asistencia técnica y el despliegue de miembros de la Guardia Nacional para ayudar en los refugios.

También ha coordinado con los distintos condados para facilitar que reciban migrantes en albergues temporales y asignado 1,500 millones de dólares de su nuevo presupuesto 2024 destinados a este fin.

Igualmente asegura que la ciudad no dio prioridad a ayudar a los inmigrantes a completar sus documentos para obtener sus permisos de trabajo. El alcalde y Hochul han hecho llamados al Gobierno federal para que agilice precisamente ese permiso y estas personas puedan salir de la protección de la ciudad.

«La ciudad no ha realizado solicitudes oportunas de cambios regulatorios, no siempre ha compartido de inmediato la información necesaria con el estado, no ha implementado programas de manera oportuna y no ha consultado al estado antes de tomar ciertas medidas», afirma el estado.

