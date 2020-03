Marzo, también es de patriotas como Francisco del Rosario Sánchez y Peña Gómez

En el último Artículo que escribí en este medio de comunicación, con el título “Crisis Electoral, mes de la Patria y Propuestas del PRM”, expuse las razones principales, para que a febrero se le denomine como mes de la Patria.

En el citado Artículo, señalamos que como preámbulo de febrero, conmemoramos los días 26 de enero el nacimiento del ideólogo de nuestra nacionalidad, el egregio Juan Pablo Duarte; el 22 de febrero ha sido designado como día de la Bandera Nacional, el 25 del mismo mes es el natalicio del prócer Matías Ramón Mella y los 27 de febrero, celebramos los acontecimientos que se produjeron, en una fecha como esa de 1844 en la Puerta de la Misericordia, que provocaron la proclama de la Independencia Nacional.

A esos acontecimientos ocurridos en el mes de febrero, se le puede agregar, el infausto suceso ocurrido el 16 de febrero del año 1973, en el que fue fusilado el Coronel Francisco A. Caamaño, héroe de la gesta patriótica del 1965.

Si bien es cierto, que febrero es el principal mes en el cual conmemoramos natalicios y acontecimientos históricos importantes; mas sin embargo tenemos que afirmar, que marzo tampoco se queda atrás, en este mes también se han producido natalicios y eventos trascendentes.

Iniciamos destacando el día registrado, como del nacimiento de José Francisco Peña Gómez, líder que se convirtió en uno de los principales actores político de la República Dominicana en el siglo XX. José Francisco Nació el 6 de marzo de 1937, en la Loma del Flaco de la provincia de Valverde.

El destacado líder del Partido Revolucionario Dominicano, se afirma que fue un sobreviviente, de los hechos históricos registrados en la frontera en el año 1937. Este acontecimiento conocido como “Matanza de los Haitianos”, fue ordenado por el tirano Rafael L. Trujillo. Estos hechos fueron dirigidos, en contra de los residentes de la zona fronteriza con supuesta descendencia de la nación vecina. José Francisco contó con la suerte de ser adoptado por familias de clase económica acomodada de la región, las familias Peña, Gómez y Bogar, les facilitaron en su niñez y adolescencia obtener buena orientación social y poder relacionarse en nuestro medio.

José Francisco, se trasladó a Santo Domingo, logró estudiar Locución y laboral en la Voz Dominicanas, luego se convierte en profesor en la ciudad de San Cristóbal. A raíz de la muerte de Rafael L. Trujillo, con la apertura política provocada por la presiones realizadas, por la Organización de los Estados Americano (OEA) y la Embajada de Estados Unidos, a los remanentes del régimen de la tiranía trujillista; este hecho permitió, el regreso de los exiliados y el surgimiento de los Partidos políticos, es en esta coyuntura donde este joven brillante y predestinado, ingresa al PRD y ocupa la dirección de prensa y propaganda.

En el año 1963, se produce el golpe de Estado contra el gobierno del profesor Juan Bosch, el Partido Revolucionario Dominicano y sectores de la Fuerzas Armadas, iniciaron una conspiración para derrocar el gobierno del Triunvirato, la labor conspirativa culminó con los acontecimientos del 24 de abril de 1965, es ahí cuando José Francisco Peña Gómez se convierte, en uno de los protagonistas principales de los inicios de esa gesta histórica.

Después de terminada la Guerra de abril de 1965 con el acuerdo del Acta Institucional y tras, el auto exilio del profesor Juan Bosch, quien se radicó en España; el joven dirigente del PRD se colocó, como líder principal de ese Partido. Peña Gómez demostró, grandes dotes de estratega, al saber conducir y rescatar al PRD; de la encrucijada ideológica, en la que se desenvolvía en el inicio de la década de 1970. De un lado estaba la teoría surgida del capricho, de su líder fundador Prof. Juan Bosch; este estaba frustrado por los acontecimientos y consecuencias del golpe de Estado de 1963, esto lo llevó a plantear la tesis de La Dictadura con Respaldo Popular y del otro lado el postulado de la Izquierda que planteaba la Guerra de Guerrilla para salir del gobierno de Balaguer. Peña propuso la participación electoral.

José Francisco Peña Gómez se graduó de Derecho en la UASD y realizó Pos Grado en Francia; fue Alcalde de la Ciudad de Santo Domingo( Primada de América), fue Candidato Presidencial del PRD en las elecciones de 1990, 1994 y en la de 1996. Le impidió el ascenso al poder, el Fraude electoral de 1994, comprobado por organismos internacionales como la Organización de Estados Americano.

Quién tiene el honor de escribir este Artículo, conoció por primera vez a José Francisco, en una mañana de 1969, cuando apenas yo tenía 12 años; participaba junto a mi padre el señor Pedro Manzueta, de un encuentro de dirigentes campesinos del PRD, encabezado por los señores José N. Marte (Morao) y Jesús M. Manzueta, a desarrollarse en la comunidad de la Guazuma, perteneciente al municipio de Yamasá en ese entonces, allí se recibiría la visita del joven líder del PRD.

Vi llegar, a José Francisco Peña Gómez a la comunidad anteriormente citada, montado en una yegua Alazana, con su comitiva, ya que el camino vecinal que enlazaba con Peralvillo, era intransitable para vehículo en esa época, allí empecé a relacionarme con este Líder de masas. Tiempo después fui dirigente del PRD en el municipio de Yamasá, hasta que me trasladé al Gran Santo Domingo en el año 1988.

En una visita que le hice al doctor Peña Gómez en el 1988, este me recomendó con una carta escrita a mano, dirigida a Doña Ivelisse Prast para que me enrolara como miembro del Departamento Nacional de Educación del PRD, desde donde me permitiera desarrollarme políticamente. José F. Peña Gómez fue sin lugar a dudas un gran prohombre, que proyecto nuestra nación en todo el planeta, con su liderazgo en la Internacional Socialista, donde ocupó la Presidencia de América Latina.

En el mes de marzo también celebramos el 8, el día Internacional de la Mujer, en honor a las mártires de los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Chicago a finales del siglo XIX, en procura de mejorías para los trabajadores; estas luchas como consecuencias de la explotación de los trabajadores, por el auge de la Revolución Industrial.

También marzo conmemora el día 9, el nacimiento ocurrido en el año 1817, de uno de los próceres de la patria, nos referimos a Francisco del Rosario Sánchez, hijo de los señores Narciso Sánchez y Olaya del Rosario.

Cuando Juan Pablo Duarte, tuvo que abandonar nuestro territorio, como consecuencias de la persecución de Jean Pierre Boyer en contra de los trinitarios; el joven Francisco del Rosario Sánchez, fue dejado al frente de la Trinitaria por decisión de Duarte. Es así, que la noche del 27 de febrero de 1844, el joven Sánchez dirigió los acontecimientos que proclamaron nuestra Independencia en la Puerta de la Misericordia.

Cuando Pedro Santana cometió la vil traición, al anexar nuestro país a España, el 18 de marzo del 1861; en esa ocasión el patriota Francisco del Rosario, se encontraba exiliado en Curazao, de inmediato allí organizó el Movimiento de la Regeneración Dominicana. Después de solicitar un permiso al gobierno haitiano, vino por la frontera a luchar por la Restauración de la República, pero fue traicionado por uno de sus comandantes, el señor Santiago de Oleo, Sánchez fue apresado y fusilado, el 4 de julio del 1861 en el Cercado de San Juan de la Maguana.

Es importante recordar, que en marzo también conmemoramos las dos principales batallas que afianzaron nuestra Independencia; estas fueron las del 19 de marzo de 1844, dirigida por el General Pedro Santana, desarrollada en Azua y la del 30 de ese mismo mes, dirigida por los generales Fernando Valerio y José María Imbert, desarrollada en la ciudad de Santiago ¡Honor a nuestros héroes!

Anuncios

Relacionado