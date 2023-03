Marzo sigue violento: Cabo PN tortura y luego mata su pareja en Los Frailes II; él también se quita la vida

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un cabo de la Policía Nacional torturó de manera brutal a su pareja sentimental y luego terminó matándola, asfixiándola con el cordón de un zapato, en un macabro hecho registrado la madrugada de este sábado en el sector Los Frailes II, en Santo Domingo Este.

Antes de quitarle la vida a Luz Clarita Soriano Berroa, de 21 años de edad, su verdugo, Braulio Morillo Vargas, de 25, quien luego se ahorcó, la obligó a que le enviara un audio a su padre, Francisco Alberto Soriano, donde le expresaba que se iba a quitar la vida ingiriendo un veneno.

Esta versión la ofreció el progenitor a El Nuevo Diario, al llegar este sábado con el cadáver a su casa del sector Agua Loca, donde añadió que el autor del hecho le rompió toda la quijada a Luz Clarita y terminó dándole una sustancia venenosa que esta logró vomitar.

“Nunca pensé en la vida que esta persona, a la cual yo le doné mi propia sangre le iba a quitar la vida a mi hija. Él la masacró, le pegaba con alambre para hacerla grabar una nota de voz para que me dijera que se iba a quitar la vida con un veneno, me la ahorcó, me la estranguló con un cordón de un zapato, me la dejó muerta”, expresó Francisco Alberto a El Nuevo Diario.

Luz Clarita residía en el municipio de El Valle, Hato Mayor, donde Braulio prestaba servicios, pero había venido a la capital a cuidar a su pareja, quien se recupera de un accidente de tránsito sufrido el 1 de enero del presente año en el referido pueblo, donde falleció Juanito Aquino Mariano, de 28 años de edad.

Fue para esa ocasión que Francisco Alberto donó sangre para Morillo Vargas, gesto del cual hoy se arrepiente.

Tras ser cuestionado sobre qué pudo haber ocasionado este desenlace, Soriano dijo El Nuevo Diario no explicarse, aunque luego expresó que Vargas Morillo era muy celoso.

El cuerpo de Soriano Berroa será sepultado en el municipio de El Valle, de donde era oriunda.

Otro caso

Luz Clarita Soriano se convirtió en la segunda mujer en ser muerta por su pareja sentimental en menos de 12 horas, ya que durante la noche del viernes otro hombre había hecho lo propio en el municipio de Cambita, San Cristóbal.

En ese lugar, Magalis Pérez, de 34 años, fue decapitada por su expareja, identificado solo como Alcadio, quien luego del hecho terminó envenenándose.

Relacionado