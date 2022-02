Martínez Pozo: el MP ejecutaría arresto a Mary Lois por supuesta tentativa de homicidio contra Patricia Ascuasiati

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público estaría supuestamente ejecutando este miércoles una orden de arresto contra Mary Lois Ventura, por supuesta tentativa de homicidio en perjuicio de la coreógrafa Patricia Ascuasiati, según informó el comunicador Julio Martínez Pozo.

Martínez Pozo, quien hizo la revelación en el programa Sol de la Mañana, dijo solo se esperaba la orden de un juez para llevar a cabo el apresamiento de Lois Ventura.

De acuerdo a Martínez Pozo y los primeros datos que se desprendieron por parte de la familia de Ascuasiati horas después del “accidente”, la propia víctima habría declarado que Lois Ventura le había pasado por encima dos veces con el vehículo en el que se trasladan desde el Cibao hacia la capital.

Se recuerda que a través de un comunicado enviado por el Hospital General de La Plaza de la Salud se informó que Patricia Ascuasiati había sido sometida a tres cirugías.

En aquel momento, la familia había pedido a los medios de comunicación que le permitieran concentrarse en la recuperación de la artista.

Algunos testigos ofrecieron detalles del hecho que ocurrió el pasado 15 de febrero de 2022 en la autopista Duarte.

“Estuve cruzando cuando ocurrió el accidente de la señora Patricia, yo venía desplazándome desde el Cibao, vi el vehículo estacionado al lado de la carretera, (venía en una patana) de repente veo que se desmonta una persona del lado del pasajero una persona que va a dar la vuelta por delante, y cuando está dando la vuelta por delante, el vehículo se la lleva, le pasa por encima”, relata una mujer identificada como Keila en el Programa El Despertador.

Continúa la historia diciendo que cuando vio la acción se desmonta del vehículo y le dice a la persona que está manejando, “una señora, que mueva el vehículo un poco hacia atrás y ella lo mueve hacia adelante, es decir que le pasa ya dos veces por encima. Patricia estaba debajo de la goma del vehículo, le digo que se mueva hacia adelante. Me pregunta qué pasa, le digo que tú tienes a tu esposo debajo del vehículo y ella me dice que no tiene esposo”.

La directora de persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice, había informado que estaban investigando como un hecho criminal el incidente en el que la reconocida bailarina Ascuasiati resultó atropellada en un confuso accidente de tránsito.

