Martha Heredia y Vakeró pasan la Navidad juntos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los cantantes Martha Heredia y Vakeró, al parecer, pasaron la Navidad juntos y lo dieron a conocer en su cuenta de Instagram.

“Feliz Navidad Martha Heredia. Paz y amor”, publicó Vakeró con una foto en su cuenta de Instagram, lo que le dio RT Heredia: “Unión y profesionalismo”, escribió la joven artista.

Se recuerda, que el año pasado, la cantante Martha Heredia dijo que perdonó al “cantante de los raperos” Vakeró, de igual, manera la santiaguera, conocida como la “baby” sostuvo que él no tiene nada que perdonarle a ella.

“Yo lo perdoné, claro”, sin embargo, al preguntarle qué si Vakeró la perdonó a ella: “Yo no sé, jamás lo he vuelto a ver. No sé qué me tenga que perdonar, en realidad”.

Explicó que en su corazón no hay “rencores”, pero se alegra de verlo bien, en familia. “Y que le de para adelante, que él es un fajador”.

La cantante Martha Heredia sometió en el año 2013 al cantante Vakeró, quien para la fecha era su esposo.

El sometimiento al artista, por el que recibió una condena un año de prisión, pero a pena suspendida por 10 meses, por violencia contra su expareja la cantante Martha Heredia.