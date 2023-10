Juez que investiga el asesinato de Jovenel Moise interroga durante 4 horas a expresidente Martelly

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PRINCIPE. – El expresidente de Haití, Michel Martelly acudió este martes ante el juez de la Instrucción Walther Wesser Voltaire, quien investiga el asesinato del presidente Jovenel Moise, y permaneció durante cuatro horas respondiendo las preguntas del magistrado.

«Por respeto a la ley y a las autoridades judiciales de mi país, me he presentado hoy ante el juez Walther W. Voltaire en relación con el asesinato del presidente Jovenel Moise», escribió Martelly en X (Twitter), quien no ofreció declaraciones a los medios tras salir del interrogatorio.

En Haití algunos sectores consideran que Martelly es sospechoso de participar en la trama tejida para el magnicidio de Moise, ocurrido la madrugada del 7 de julio de 2021 en su residencia particular en Puerto Príncipe, donde resultó herida su esposa y primera dama, Martine Moise.

«Respetando el principio de secreto de la instrucción, le dije al juez que apoyo todo lo que la Fiscalía está haciendo para completar la investigación, a fin de que la Fiscalía pueda identificar y sancionar a los culpables involucrados en la magnitud de este crimen», agregó el exgobernante que precedió a Moise en el cargo.

El abogado de Martelly Mario Delcy declaró a los medios que su cliente prestaría «todo su apoyo» a la investigación.

«Michel Martelly ha respondido a todas las preguntas que le ha formulado el honorable magistrado», declaró el letrado.

De acuerdo a informaciones oficiales, Moise fue torturado y asesinado en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-ville, por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos.

El equipo contaba con la complicidad de agentes de las unidades especializadas del Palacio Nacional encargadas de garantizar la seguridad del jefe de Estado a varios niveles.

En junio pasado, el empresario haitiano-chileno Rodolphe Jaar, quien se declaró culpable en marzo de brindar apoyo al comando que perpetró el asesinato del presidente haitiano, fue sentenciado por un juez federal de Miami (Florida) a cadena perpetua.

En Estados Unidos también están detenidos y acusados de participar en el complot los haitianos-estadounidenses James Solages, Joseph Vincent y Christian Sanon, así como el militar colombiano retirado Germán Alejandro Rivera García.

También está detenido en Estados Unidos con relación al caso el venezolano-estadounidense Antonio Intriago, propietario de una empresa de seguridad que reclutó a una veintena de exsoldados colombianos que asaltaron la casa del presidente haitiano la noche de su asesinato.