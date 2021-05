Marteen Franko, un cabo apasionado de la música, presenta su segundo sencillo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El joven cantautor Marteen Franko, un cabo del Ejército de República Dominicana quien se define como un apasionado de la música, presentó la noche de este viernes su segundo sencillo titulado “Tal vez”, junto a un videoclip, filmado en las playas de Las Terrenas, Samaná.

Luego de su éxito en la segunda temporada del reality de talento, Dominicana’s Got Talent, donde se alzó victorioso como segundo finalista del concurso y el más votado en la última semifinal del programa, Franko ahora se embarca en un interesante camino que lo ve brillar en la industria de la música.

Sobre el estreno de su nuevo sencillo musical, realizado en Chao Teatro Café, Franko reveló a El Nuevo Diario que es el autor del tema que está inspirado en experiencias de su pasado y que narra momentos de amor y desamor.

“Comencé a escribirla en pandemia. Me inspiré en experiencias pasadas, porque viví algo muy parecido y creo que llegó el momento de escribir sobre este amor”, apuntó sobre el tema.

A pesar de que apenas este es el segundo sencillo con el que se lanza a la industria de la música, el novel artista tiene planeado lanzar una producción, que ya tiene en proyecto, en el que imperará las baladas, pero en el que, sin duda, no faltarán otros ritmos como boleros y salsas.

Marteen Franko, quien con mucha emoción se describe como “el cabo que canta”, manifestó que no teme a incursionar en otros géneros, e inclusive se muestra optimista sobre, en algún momento, sumarse al género urbano.

DOMINICANA`S GOT TALENT

Sobre su paso por Dominicana´s Got Talent, el concurso que puso los ojos del público sobre él, Franko comentó que “me ha ido muy bien. El trabajo nos ha sonreído, hay mucha demanda y eso es bueno para los artistas”.

A pesar de que no tiene en conversación una colaboración con sus colegas del concurso, no descarta la posibilidad de en futuro ocurra algún junte, pues “le encantaría” poder unirse a sus compañeros en un tema musical.

VIDEOCLIP

El videoclip del sencillo musical estuvo bajo la producción de Lowensky Natera, dirección de Robert Inoa y con la participación de la modelo fitness Nicole Lockward, y también figuran escenas en las majestuosas instalaciones del Gran Teatro del Cibao en Santiago de los Caballeros.

“Para grabar el video de Tal Vez lo hicimos con muchísimo cariño. Pasaron muchas cosas dentro de, que favorecieron, otras que no, pero al final terminaron siendo la voluntad de Dios”, expresó.

