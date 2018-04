Marte y Nova guían a Piratas a otro triunfo contra los Marlins

EL NUEVO DIARIO, MIAMI – El dominicano Starling Marte aumentó su porcentaje en 64 puntos al redondear su actuación de 5-5 con un jonrón en la novena entrada y colaborar a la victoria de los Piratas de Pittsburgh este domingo 7-3 sobre los Marlins de Miami.

Los cinco imparables de Marte representan una nueva marca personal y su porcentaje se incrementó de .241 a .305. Anotó cuatro veces y disparó su tercer jonrón del año ante los lanzamientos de Junichi Tazawa.

Going yard is a great way to cap a 5-hit day. pic.twitter.com/NLns7G26Ht

— MLB (@MLB) 15 de abril de 2018