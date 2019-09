Marta González se abre camino en el cine norteamericano con la película “The fanatic”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Marta González continúa dando pasos firmes en su carrera y de convertir sus sueños en realidad. La actriz recién se estrena en el mercado de los Estados Unidos en el papel de Dora en la cinta “TheFanatic”, donde comparte créditos con los actores John Travolta y Devon Sawa, un filme dirigido por Fred Durst.

La dominicana se siente orgullosa de haber logrado su entrada al mercado norteamericano en esta producción, luego de ir escalando en el mundo del cine, de tocar puertas y de realizar trabajos tanto en el país, como en México y Estados Unidos para el público latino, al poder lograr hacer el crossover al exigente mercado anglosajón, una meta que anhelaba desde hace muchos años.

“Vengo trabajando con mi equipo desde hace tiempo en búsqueda de una oportunidad que pudiera impulsarme pero que representara un reto para mí. Recibí esta propuesta, aunque en un principio no conocía cuáles actores estaban involucrados en el proyecto, sólo conocía de los productores y del director. Envié la grabación para el casting ya que en ese momento estaba filmando otro proyecto el cual no me permitía ir en persona a la audición. Honestamente no le presté mucha atención al casting en principio ya que uno como actriz realiza un sinnúmero de audiciones a las que le ponemos el corazón y nos ilusionamos y muchas veces son proyectos que no logramos. A los tres días de enviar el material me comunicaron que el personaje estaba entre otra actriz y yo. Que debía hacer un “callback” en Alabama. Pasaron los días y a través de mi agente me confirmaron había obtenido el papel sin callback. Fue una gran satisfacción tanto a nivel personal como profesional. Hasta ese momento fue entonces cuando supe mis escenas serían con JohnTravolta y Devon Sawa”, expreso Martha.

Marta González nació en Bonao, es actriz de cine y televisión. En el 2006 resultó tercera finalista en el concurso “Miss República Dominicana Universo”, abriéndose puertas al mundo del entretenimiento. Es Licenciada en Comunicación Social y tiene un Máster en Periodismo para televisión.

La actriz dominicana inició en el arte como presentadora de televisión, se ha destacado tanto en el país como Miami y México, trabajando en programas como “Notiespectáculos”, “Salud, Dinero y Amor”, “Intermedio”, “Fashion TV México” entre otros, de igual forma incursionó en la radio de la mano del maestro Yaqui Núñez del Risco.

En el cine inició su carrera como actriz con un primer papel protagónico en el 2012 con la película de terror “El Hoyo del Diablo” y desde entonces su carrera en la actuación la ha llevado a participar en telenovelas para las cadenas internacionales Televisa, Univisión, Telemundo y Nickelodeon, trabajando en títulos que incluyen producciones como: “Al otro lado del muro”, “Mi corazón estuyo”, “Amores Verdaderos”, “Miss XV”, “Eva Luna”, “Alguien te Mira”, “Que Bonito Amor”, “La Mujer del Vendabal”, “Más sabe el diablo”, entre otras.

