Marranzini y Brache no se presentan al encuentro con encargado de Negocios de EE.UU.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente entrante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini y el titular saliente Pedro Brache, no se presentaron este miércoles al encuentro de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr), con el encargado de Negocios de Estados Unidos, Robert Thomas.

La ausencia surge justo después de que Marranzini recomendara al Conep no asistir al referido encuentro como forma de protesta por la “intromisión y atrevimiento” de la Embajada de Estados Unidos, que advirtió ante posible retención por el color de piel.

“Mi recomendación al @CONEP_RD y @airdmedia que no asistan al almuerzo de @AMCHAMDR con Robert Thomas en protesta por la intromisión y atrevimiento de @EmbajadaUSAenRD @luisabinader @Adozona_rd @AsonahoresRD”, escribió Marranzini el lunes en Twitter.

El martes, el empresario aclaró que su solicitud de no asistir a la referida actividad, no es en contra de AMCHAMDR, entidad que admira y respeta.

Repito mi solicitud no asistir a la conferencia de Robert Thomas. Mi posición bajo ningún concepto es en contra de @AMCHAMDR a quienes admiro y respeto. Hoy con más fuerza q ayer confirmó debemos respetarnos como nacion @CONEP_RD @airdmedia @Adozona_rd @ASONAHORES1 @luisabinader https://t.co/Svz9ERFoBW — Celso Marranzini (@celsomprp) November 22, 2022

Por su parte, el presidente saliente del Conep, Pedro Brache, sostuvo que su inasistencia se debió a que la actividad coincidía con la fecha de otra que ya tenía pautada en el Ministerio de Trabajo.

“Nosotros por casualidad sí tenemos un almuerzo en el Ministerio de Trabajo que se había planeado con mucha anterioridad, para nosotros no es nada de boicot ni mucho menos. Nosotros somos miembros de la Cámara Americana de Comercio. Yo he sido pasado director de AMCHAMDR y he apoyado todas sus actividades”, dijo al ser abordado durante un acto en la Dirección General de Aduanas.

Se recuerda que el pasado fin de semana, la entidad diplomática emitió un documento en el que alegó que «En los últimos meses los viajeros a la República Dominicana han reportado haber sido retrasados, detenidos o sujetos a un mayor interrogatorio en los puertos de entrada y en otros encuentros con funcionarios de inmigración basados en su color de piel».

La acusación produjo descontentos en todos los sectores de la República Dominicana.

