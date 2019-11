Márquez asegura tener “ganas y ritmo para poder ganar la carrera”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MALASIA (EFE).- El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0’0 Kalex), autor del mejor tiempo para la carrera de Moto2 del Gran Premio de Malasia, en la que podría proclamarse campeón del mundo, aseguró que tenía “ganas y ritmo para poder ganar la carrera”.

“Está todo bastante igualado, si bien nosotros aquí con neumático usado estamos un poquito mejor, pero no es ni una décima, estará igualado ya que Binder, con su estilo, lo saca; Luthi aquí está frenando muy tarde y lo está consiguiendo, por eso creo que estará abierto hasta el final”, enumeró Alex Márquez.

El piloto de Estrella Galicia 0’0 reconoció que la “pole” le sirve para “recuperar un poco eso que estaba buscando el jueves, volver a tener confianza con la moto, pero no hay que pasarse de confianza, eso está claro, aunque me siento mucho mejor”.

“Empezamos muy bien ayer y hoy hemos dado un paso adelante, si en el ‘warm up’ podemos estar más preparados, me siento bien en todas las condiciones”, afirmó.

“Ayer me acosté contento pero sabiendo que faltaba algo de posición encima de la moto y hoy lo he recuperado bastante y hemos dado un paso adelante en algunos puntos del circuito que me costaban, pero el domingo hay que confirmar”, reconoció el piloto de Estrella Galicia 0’0. EFE

