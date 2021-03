Marlins bajaron a Lewin Díaz a Triple-A

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, JUPITER, FLORIDA– Los Marlins bajaron a Triple-A Jacksonville al inicialista dominicano Lewin Díaz (calificado por MLB Pipeline como el prospecto No. 6 en la organización de Miami) y al guardabosque Monte Harrison (No. 16). Además, el derecho Jordan Holloway (No. 24) fue enviado a la sucursal Doble-A Pensacola.

El lunes inició la última semana de la acción de la Liga de la Toronja, por lo que los Peces disminuyeron la cantidad de jugadores en sus entrenamientos ahora que habrá menos tiempo de juego para algunos integrantes. Aún están por decidirse algunos puestos en la rotación, el bullpen y en la intermedia.

Díaz, Harrison y Holloway debutaron en las Mayores en el 2020. Díaz participó en 16 encuentros de pretemporada y bateó de 22-5 con porcentaje de embasarse de .346. En su tiempo en la Liga de la Toronja, Harrison disminuyó su índice de ponches en 19 turnos, abanicándose apenas cinco veces y agregando cuatro boletos negociados.

“Estamos contentos con lo que vimos de Lewin”, señaló el piloto de los Marlins, Don Mattingly. “Creo que su zona de strike se hizo más pequeña. Parece que está mejorando más y más. Pienso que continuará progresando. Este muchacho no está lejos de estar con nosotros. Simplemente debe seguir juntando algunas piezas en su juego. Y eso ocurrirá con un poco de tiempo y experiencia”.