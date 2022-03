Markieff Morris sobre Jokic: «No quiero saber nada de él»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Markieff Morris volvió a jugar un partido cuatro meses después de la lesión que se produjo al recibir una falta de Nikola Jokic. El jugador de Miami Heat todavía no ha olvidado todo el daño que le causó el serbio. Para dejar el tema atrás, Morris ha declarado que no quiere tener nada que ver con el actual MVP.

Al finalizar el partido, cuando se le preguntó a Markieff si había tenido noticias de Nikola Jokic durante estos cuatro meses lesionado, el jugador de los Heat respondió: «Joder, no. No quiero saber nada de él. Hizo lo que hizo. Es lo que es», mostrando un evidente enfado. Y es que parece que Morris todavía guarda rencor al jugador de Denver Nuggets, que le ha hecho perderse 58 partidos esta temporada.

Tras haber dejado atrás la lesión, Morris informó públicamente que le gustaría mantenerse alejado de Jokic: «Durante las primeras dos semanas lesionado no dormí debido a lo que me sucedió y no podía controlar la situación», explicaba Morris. «Fue una de las primeras veces en mi vida en la que no pude controlar algo. Pero ya lo pasé. Me llevó un tiempo. Mi abuelo me llamó un montón de veces y me dijo que siguiera adelante. Eso fue lo que hice», declaró.

A nivel físico Morris sufrió un fuerte golpe en el cuello y la espalda en su incidente con Jokic, lo que le obligó a permanecer un tiempo en observación e iniciar una larga fase de fisioterapia. Sin embargo, Markieff dejó claro que la acción del serbio no solo tuvo consecuencias físicas para él, también mentales.

