Markelle Fultz recibe luz verde para su regreso

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA.- Desgraciadamente, no es noticia que Markelle Fultz ocupe la enfermería de los Orlando Magic. Su acostumbrada mala suerte con las lesiones le ha alejado de las pistas en este inicio de campaña a causa de un fuerte dolor en el dedo gordo de su pie izquierdo. El jugador no necesitó cirugía para resolverlo, pero sí reposo y rehabilitación por tiempo indefinido. La franquicia no ha querido darse prisa con los plazos, pero parece que finalmente podrá debutar mañana miércoles en el encuentro que enfrentará a Orlando y Atlanta Hawks.

El entorno de los Magic sugería hace unos días que esta reincorporación podría haber sucedido incluso antes. Concretamente el pasado domingo. No obstante, es hoy cuando el parte de bajas del conjunto de Florida amanece con un «disponible» al lado del nombre de Markelle Fultz. El base tan solo ha disputado 26 encuentros en las últimas dos temporadas por culpa de una rotura de ligamentos sufrida a inicios de 2021. Incorporándose en el tramo final del pasado curso sus promedios fueron de 10,8 puntos y 5,5 asistencias en 20 minutos por partido.

Junto a él también volverá a la disciplina del equipo Cole Anthony, recuperado de una lesión abdominal que le ha tenido quince partidos apartado.

