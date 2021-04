Mark Cuban: “Muchas estrellas quieren jugar con Luka Doncic”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La inesperada irrupción estelar de Luka Doncic ha obligado a la directiva de los Mavericks a trabajar a marchas forzadas. La retirada de Dirk Nowitzki anunciaba un periodo de transición que el esloveno ha reducido hasta el punto de convertirlo en prácticamente inexistente.

A sus 22 años, Doncic hace posible soñar con cotas increíblemente altas durante los próximos años. Pero el número tres del draft de 2018 no es solo futuro, sino también un presente ya instalado. Mark Cuban, propietario de los Mavericks, sabe mejor que nadie la gran amplitud de un jugador que ya puede ser considerado una súper-estrella de la NBA. Así, la esperada tranquilidad ha dado paso a una relativa urgencia por rodear lo mejor posible a su nuevo jugador franquicia.

“Cuando tienes un talento generacional como Luka, construyes alrededor de él. Es bastante sencillo y obvio”, declaró Cuban en una entrevista para The Athletic. “Cuantos más partidos juegues con él como punto central, más aprenderás sobre qué piezas necesita a su alrededor. Y luego harás todo lo posible para conseguirlas.”

Doncic es elegible para firmar una extensión máxima antes de la próxima temporada. Una renovación que no dudarán ni un segundo en ofrecer. Sin embargo, este acuerdo establecerá en dos los máximos del equipo (el otro está en manos de Kristaps Porzingis), lo que limitará la capacidad de acción para reclutar talento en el mercado.

No obstante, el dueño de la franquicia de Texas no cierra las puertas a importantes movimientos y asegura que nombres importantes de la NBA estarían dispuestos a recalar en Dallas. “Por lo que he escuchado, muchas estrellas quieren jugar con Luka Doncic”, aseguró Cuban.

Añadir otra estrella al equipo muy posiblemente desplazaría a Porzingis de la ecuación. Recientemente han salido a la luz diversos rumores que afirman que la relación entre los dos referentes del equipo no es buena en la actualidad. Unas especulaciones a las que Cuban ha restado importancia.

“Esta es la forma en la que funciona la NBA. Muchas veces la fábrica de rumores empieza a trabajar para que los jugadores y los equipos se vean obligados a responder. Ya sean rumores comerciales o lo que sea”, aseveró al respecto. “En lo que respecta a su relación, es tan buena y sólida como la que pueden tener dos compañeros de trabajo en cualquier otro negocio. Es posible que no sea una happy hour todo el tiempo, pero salen a cenar de vez en cuando, son amigos en el trabajo y en él se llevan muy bien. Con el tiempo, las relaciones mejoran, especialmente si un equipo está ganando.

Si bien es cierto que estas palabras esconden que sí pueden existir pequeñas rencillas entre ambos, también lo es que los Mavericks están ahora mismo instalados en una inercia positiva de resultados. Dejado atrás el irregular arranque de campaña, los de Rick Carlisle ocupan actualmente la sexta posición de la Conferencia Oeste y ya tienen a Los Angeles Lakers, quintos, a tiro.

Además, Cuban incidió en lo complicada que ha sido la temporada a causa de la poca preparación previa y las numerosas restricciones debido al COVID-19.

“La temporada ha sido brutalmente desafiante. Todo el mundo se ha enfrentado a desafíos pero la gente no se da cuenta de lo intensa que es una temporada de la NBA. No sabe cuánto tiempo se necesita para recuperarse o cuánto trabajo pone un jugador para mejorar en su trabajo. Además, las reglas estrictas que ha habido, durante 24 horas al día y siete días a la semana. Todo ello supone un coste físico y emocional.”