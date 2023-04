Mark Cuban culpa al padre de Jalen Brunson de su salida

EL NUEVO DIARIO, DALLAS.- Durante una comparecencia ante los medios de comunicación antes del partido de este miércoles ante los Sacramento Kings, el propietario de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, responsabilizó al padre de Jalen Brunson de la salida del base de los Dallas Mavericks en la temporada baja. Además, declaró que retener a Kyrie Irving será la principal prioridad de la franquicia durante el verano, a pesar de los mediocres resultados obtenidos desde el traspaso para adquirir al All-Star.

La marcha de Brunson en la agencia libre supuso un devastador golpe para los Mavericks, quienes perdieron a uno de sus jugadores de mayor talento y una pieza complementaria de éxito para Luka Doncic. Posteriormente, la llegada de Irving desequilibró la plantilla al desprenderse de Dorian Finney-Smith y Spencer Dinwiddie.

Así, Cuban negó rotundamente que Brunson estuviera dispuesto a firmar una extensión de contrato de cuatro años y 56 millones de dólares con los Mavericks a principios de enero de 2022, algo que el padre de Jalen, Rick Brunson, y el propio jugador afirmaron. También insistió en que a los Mavericks no se les dio la oportunidad de negociar antes de que Brunson alcanzase un acuerdo por cuatro temporadas y 104 millones con los New York Knicks. «Todo se empezó a deteriorar desde que Rick [el padre] se hizo cargo», declaró el dueño de los Mavericks.

Cuban leyó a los periodistas mensajes de texto que, según él, fueron enviados por el general manager de los Mavs, Nico Harrison, y el agente de Brunson, Aaron Mintz, entre finales de enero y principios de febrero de 2022. Uno de los mensajes de Harrison decía que Rick Brunson le había compartido que su hijo, Jalen, esperaba recibir un nuevo contrato en el rango de los 18-23 millones de dólares.

Entonces, los Mavericks estaban limitados a una extensión por cuatro años y 56 millones de dólares, y Harrison sugirió que los vínculos de Brunson y su padre con la ciudad de New York y los Knicks eran demasiado fuertes como para evitar su salida. Cabe destacar que Leon Rose, presidente de los Knicks, es el padrino de Brunson, y también fue el agente de Rick, quien es, actualmente, asistente de los Knicks.

Así, Cuban se quejó de que a los Mavericks no se les dio la oportunidad de negociar con Brunson. Los Mavericks podrían haber ofrecido una mayor cantidad económica y un quinto año de contrato al disponer de sus derechos bird. «Queríamos volver a firmarle. Lo pensamos porque J.B. seguía diciéndonos que le gustaba estar aquí. Nunca nos dio señal de nada. El problema fue el padre. Incluso el agente nos dijo que, en el peor de los casos, podíamos hacer un sign-and-trade.»

«No sabíamos cuál era la oferta», afirmó Cuban, en unas declaraciones a los medios un día después de que Doncic dijera que los Mavericks echaban mucho de menos a Brunson y lamentara el declive de la química esta campaña. «Nunca nos dieron un número. Sabiendo ahora las cifras, las hubiera pagado en un santiamén. Pero él no habría seguido de todos modos. Es imposible que fuera por dinero.»

«No hubo negociación. No nos dieron una cifra. Quiero decir, uno pensaría que cuando eres el equipo en el que ha jugado y puedes igualar cualquier cosa, así es como funciona. ¿No es así? Tienes una relación con el agente y ellos quieren al menos darte una oportunidad porque ayudaste a desarrollar al jugador. Lo tuviste durante cuatro años. Vale, trabajemos juntos».

Desde entonces, Brunson ha prosperado con los Knicks, promediando 24,0 puntos y 6,2 asistencias por partido para un equipo que se ha asegurado un puesto en los playoffs, donde les esperan los Cleveland Cavaliers en primera ronda. Los Mavs, por su parte, intentaron llenar el enorme vacío que dejó su marcha con el traspaso de Irving, enviando a los Brooklyn Nets dos titulares (Dorian Finney-Smith y Spencer Dinwiddie) y una elección de primera ronda no protegida de 2029. Ahora, los de Texas se están jugando la plaza final del play-in con dos partidos de regular season por disputar.

Aunque la operación no ha dado sus frutos —Dallas registra un balance de 8-15 desde entonces—, Cuban expresó un fuerte deseo por mantener a Irving en el equipo. «Me encantaría que se quedara», dijo Cuban. «Me encantaría tenerlo. Quiero que se quede, seguro, y creo que tenemos una buena oportunidad para ello. Creo que es feliz aquí. Me dice que es feliz aquí, y me llevo muy bien con él. Creo que es un buen tipo. Todo lo que puedo decirte es que todo lo que creía saber sobre Kyrie por todo lo que había leído estaba 100% equivocado.»

