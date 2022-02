Maritza Hernández aspira a ser presidenta y asegura “las capacidades no son femeninas ni masculinas“

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La precandidata presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, (PLD), Maritza Hernández, aseguró que trabajará duro para conquistar el favor del voto de los dominicanos, pues considera que las capacidades no tienen género y que el país merece un gobierno que logre prosperidad para todos

Al participar en una entrevista con la periodista Lorenny Solano para el programa “Dominicana Buenas Noches”, afirmó que la República Dominicana está lista para que una mujer llegue al poder, ya que han demostrado su capacidad y manejo de la cosa pública.

“Llegó el momento de modificar la narrativa, somos las que tenemos la bandera en los puestos de dirección en los estamentos de todos los sectores y entonces ya hablar de hombre y mujer si nos miden la capacidad estamos siempre listas”.

A propósito de que siempre ha predominado el machismo y se dice que las mujeres no pueden gobernar, la ex ministra de Trabajo sostiene que ya es tiempo de dejar de hablar de género y si hablar de la raza humana: “hablemos de competencia, hablemos de que las capacidades no son femeninas ni masculinas y que están en medio de las orejas”, dice.

Añadió, que de lograr la presidencia en los comisios del 2024, se enfocaría en los bienes más esenciales como la salud, la educación, y en proteger a las personas que más lo necesitan, contrario al Gobierno del presidente Luis Abinader que se ha concentrado en el Producto Interno Bruto.

“Es momento de que una presidencia se enfoque en el capital humano, en el ser humano, lo que es su valor agregado, enfocarse solo en el producto interno bruto nos dice que eso no ha dado resultado”, expresó Hernandez, quien han venido ganando terreno en materia de participación política.

Maritza:, confía plenamente en que las primarias internas del partido morado será un proceso transparente. Asimismo, añadió salir airosa en dicho proceso a celebrarse en octubre de este año: “yo confío en las elecciones internas del PLD, yo soy el futuro prometedor de la República Dominicana y quiero confiar en eso“.

Al ser cuestionada sobre cómo están sus relaciones en el Partido de la Liberación Dominicana, sostuvo que sus lazos con todos sus compañeros están fortalecidos sobre la base del respeto.

“Lo principal es que ellos me respetan mucho porque saben que yo voy a decir lo que siento y lo que pienso y yo mido muy bien las consecuencias de lo que voy hacer; pero yo me debo a un pueblo dominicano, a una familia y a unos amigos”, puntualizó.

Expuso que antes de ser peledeista es un ser humano que tiene sus capacidades y que al mismo tiempo tiene su personalidad y que no va nunca a permitir no decir las cosas que no son buenas para su país.

“Si de alguna manera eso difiere del pensamiento de mis compañeros pues yo lo respeto, pero si quiero que sepan que al final la decisión que tomen va afectar o va a beneficiar al PLD”, dijo.

“Dominicana Buenas Noches”, se transmite todos los sábados, a las 10:30 de la noche por RNN canal 27 y es conducido por la reconocida periodista y emprendedora Lorenny Solano.

