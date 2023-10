Mariotti Paz: El pueblo no reelegirá pérdida de transformaciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la Circunscripción #1 del Distrito Nacional, Charlie Mariotti Paz, afirmó este viernes que el pueblo dominicano no está dispuesto a tolerar más pérdidas en el ámbito de las transformaciones debido a la “ineficiencia y la falta de resultados” del Gobierno.

«Las grandes transformaciones que el pueblo dominicano está perdiendo no son logros del PLD, eran logros del pueblo dominicano, y creo que eso es lo que la gente no va a perdonar, eso es lo que la gente no va a reelegir, eso es lo que la gente no va a seguir permitiendo: que se sigan perdiendo las conquistas que tanto le costaron al pueblo dominicano», declaró Mariotti Paz.

El aspirante a diputado fue entrevistado por los comunicadores Enrique Mota, Nadia Andújar y Anderson Rodríguez, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

El político también señaló que la incapacidad del gobierno actual para producir resultados está teniendo un alto costo para el país y que el rumbo actual no es el adecuado para la República Dominicana.

Dijo que la presente gestión está cometiendo errores como el sustituir técnicos del Estado que han sido formados por, y en ese sentido llamó a atender la situación de caos que se estaría viendo en la gestión del Metro de Santo Domingo.

“El Metro de Santo Domingo Funcionaba como una empresa privada, era un orgullo para los dominicanos porque funcionaba como un metro de un país desarrollado, sin embargo en menos de un mes hemos visto tres titulares que no son nada halagüeños y esas son las cosas que nosotros como país no podemos permitirnos porque tenemos que seguir avanzando, no retroceder”, expuso.

Alianza Opositora

En cuanto a la Alianza Opositora Rescate RD, Mariotti Paz reconoció que podría no ser la coalición perfecta, pero la considera como la mejor oportunidad para enderezar el rumbo del país.

Asimismo, resaltó que esta alianza es una muestra de que la clase política dominicana es capaz de dejar de lado sus diferencias personales y priorizar las necesidades de la nación.

“La Alianza Rescate RD es una coalición entre los tres de los cuatro partidos mayoritarios de la República Dominicana y creo que hemos estado construyendo un bloque opositor que nos permita rescatar los destinos de la República Dominicana”, sumó.