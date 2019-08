Mariotti no ve correcto DM se meta de lleno en la precampaña para derrotar a Leonel

Comparte esta noticia

Senador: Si yo fuera Danilo y LF gana primarias, le levanto las manos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El senador de la provincia de Monte Plata, Charlie Mariotti, dijo que no vislumbra que el presidente Danilo Medina se integre de lleno a la campaña con quien resulte ganador de las encuestas del grupo de los siente, con la finalidad de derrotar al expresidente Leonel Fernández. Cree que una acción de esa naturaleza no es correcta.

“Entonces, yo no veo a Danilo metido en eso, no lo veo, no lo veo metido rayé para derrotar a Leonel, porque no creo que sea lo correcto, además“, precisó.

Dijo que cada aspirante debe fajarse a buscar sus votos, aunque aclaró que no puede pescar de ingenuo de que el primer mandatario no hará algún tipo de presión o gestión a favor del precandidato de su corriente, porque, hablando con honestidad y franqueza, Leonel Fernández lo haría también.

Mariotti aseguró que ese es otro vaticinio de los adversarios del Partido de la Liberación Dominicana y de algunos analistas interesados, pero cree firmemente que tras la escogencia del candidato presidencial en las primarias del seis de octubre toda la organización y partidos aliados cerrarán filas en torno al mismo para garantizar el triunfo en los comicios del año que viene.

SI LEONEL FUERA EL CANDIDATO…

Mariotti, un hombre de confianza política del presidente Medina, asegura que si él fuera Danilo, y Leonel gana las primarias del seis de octubre le levantara las manos.

“Si yo fuera él y eso sucediera yo lo haría“, respondió el congresista del Partido de la Liberación Dominicana cuando se le cuestionó en el sentido de si hipotéticamente Leonel Fernández ganase las primarias del seis de octubre, el presidente Danilo Medina le levantaría las manos como candidato del partido oficial.

Dijo no creer que en ninguna cabeza fría, consciente, prudente, racional y sin emociones altisonantes, ruidosa y en la paz consigo mismo, no le puede pasar a nadie por la cabeza jugar una carta contraria a la de su partido.

Recordó que en el proceso del próximo año hay mucho en juego, y por eso, en su caso particular va al mismo corazón de su provincia Monte Plata a apoyar al que salga de los siete, y desea fervientemente y trabaja con sentido devocional para que Reynaldo Pared Pérez sea el candidato presidencial del PLD.

“Pero lo he dicho claramente, el que sea electo por la voluntad de las bases del PLD, y por aquellas personas no inscritas en el padrón del partido morado, pero que simpaticen con la organización, y expresen su simpatía ese seis de octubre, el lunes en la tarde, a más tardar, cuenta con mi irrestricto apoyo y todos aquellos cuadros que nos responden“, adelantó Mariotti.

EL CASTIGO POR LA DERROTA

El senador advirtió a los líderes de esa organización Leonel Fernández y Danilo Medina, que si la entidad política sale del poder en los venideros comicios, van a pagar los dos.

Mariotti, coordinador general de la precandidatura de Reinaldo Pared Pérez, vaticinó que si se produce una derrota del partido morado tanto Medina como Fernández perderán el liderazgo que tienen en el PLD.

Adelantó que el sentimiento que vendrá de la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, en caso de resultar derrotado, no tendrá misericordia contra ambos líderes.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, el congresista sentenció que sin pretender ser futurólogo, y sin tener una bola de cristal, está seguro que tanto Medina como Leonel perderían.

Insistió en que no hay que ser un matemático ni un genio para saber que quien juega con la seguridad relativa de los dirigentes históricos de los Comités de Bases que se han fajado su vida entera a construir el PLD, que es la esencia, corazón y alma del partido, va a tener de frente a esa militancia.

Dijo que por eso entiende que ellos dos, el Comité Político, y todos los dolientes del Partido de la Liberación Dominicana harán todo lo posible para que el partido no se divida.

Vaticinó que quien resulte electo en las primarias del seis de octubre, cualquiera de los dos, “ahora digo como Benedetti, puede contar conmigo, contar conmigo abiertamente“.

