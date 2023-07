Mariotti dice que el “macuteo ha vuelto” a las oficinas públicas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, reveló los motivos por los cuales pronóstica una derrota del partido oficialista, el Revolucionario Moderno (PRM), entre los que citó la poca eficiencia en los servicios públicos, señalando que las personas tienen que pagar a cambio de ser atendidos en las oficinas gubernamentales, lo que se denomina “macuteo”.

Al hablar en El Nuevo Diario podcast sobre las dificultades a las que se enfrentará la actual gestión, aseguró que el llamado “macuteo” ha vuelto a las oficinas públicas, y criticó los préstamos que ha tomado este Gobierno, pese a que esa era una de las acciones que el PRM criticaba desde la oposición.

«Tú no puedes tirar de ahora para horita todo el dinero que tienes en reserva para inversión, la cosa que más está demandando la gente es inversión, tú no puedes con el tema del endeudamiento, vamos ya a camino de US$75 mil millones y tanto que nos criticaron; tú no vas a resolver el tema hospitalario, que se ha desgradado a unos niveles, ¿Ustedes no vieron el video de La Vega? eso daba pena el hospital de La Vega, de La Vega», expresó.

«Cuando te vas al tema servicios públicos, el macuteo volvió, entonces, no es verdad que va a ser suficiente el discurso de la transparencia, cuando ustedes saben (…) que la Oficina de Libre Acceso a la Información es hoy una de las áreas del Gobierno más criticadas, por bloquear el acceso a los medios, entonces, ¿De qué transparencia hablamos?», cuestionó Mariotti.

Continuó haciéndose preguntas: «¿Qué puede pasar en 11 meses?, ¿La varita mágica?, ¿Qué van a hacer con el inglés por inmersión?, ¿Qué van a hacer con el programa de becas, ¿qué van a hacer con la seguridad alimentaria?».

Otra dificultad a la que, de acuerdo al dirigente del PLD, deberá enfrentarse el Partido Revolucionario Moderno (PRM), es al descontento del sector agropecuario.

«Un aparato productivo a nivel agropecuario destruido, importaciones, la leche busquen las importaciones de leche, busquen todos los rubros, los cebolleros en protestas, los paperos, los lecheros en protestas, entonces, anuncios, bombos y platillos RD$60 mil millones para la calle, Jaime Aristy Escuder hizo una pregunta, ¿En dónde están? y respondieron diciendo que iban RD$25 mil millones más».

Otros desafíos

Mariotti criticó también, la situación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, criticando que ahora anuncian un plan de un censo de MiPymes.

¿Dónde están los resultados del Censo Nacional después de una inversión de más de RD$3 mil millones?, ¿Qué va a cambiar en término de gestión eficiente?, es la pregunta que tenemos que hacernos».

«¿Cómo el Gobierno va a hacer así, va a revertir todas esas quejas de la ciudadanía?, el tema de los apagones, Punta Catalina», preguntó.

