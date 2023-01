Mariotti dice el pueblo dedicará canción de Shakira al PRM: “Hace rato que yo debí botar ese gato”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, criticó al actual Gobierno recitando algunas estrofas de la canción “Music Sessions #53”, lanzada recientemente por la artista colombiana Shakira y el productor musical Bizarrap.

Mariotti aseguró que esa canción será la que el pueblo le cantará al Partido Revolucionario Dominicano (PRM), de cara a las elecciones del 2024.

“Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción, tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry baby, hace rato que yo debí botar ese gato, este país no es para novatos, se lo están cantando a Luis Abinader”, expresó.

“A ti te quedé grande, el país le quedó grande al PRM, pero la parte que más me gusta, esto es pa’ que te mortifique, mastique y trague, trague y mastique, yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me critique, así le va a decir el país a Luis Abinader, sin dudas. No vuelvo contigo ni que me suplique”, agregó.

Mariotti habló durante la celebración del Día Nacional de la Juventud, donde dijo que el PLD le abre sus puertas a la “sangre nueva”.

“Abrimos los brazos, el PLD les abre las puertas, vitaminas, minerales, músculos, colágeno, energía, luz, sangre nueva”, clamó el miembro del PLD.

De su lado, Michael Matos, presidente de la Juventud del PLD criticó al jefe de Estado, señalando que “es un presidente que es más influencer que presidente, un presidente que se dedica a lo que genera tendencia”.

