Mariotti considera violación de derechos que la Pepca no haya notificado que investiga a Danilo  

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO, – El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, calificó como violatorio de los derechos constitucionales del expresidente Danilo Medina el que no se le haya notificado que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) tiene una investigación abierta en su contra.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, el político manifestó que la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva comienzan informando al investigado que hay un proceso abierto en su contra.

“Eso es violatorio, si a usted lo investigan tienen que decirle que lo están investigando”, insistió, quien afirmó que la Constitución de la República y los procesalistas han establecido claramente la situación.

“Que hagan lo que tengan que hacer, a nosotros eso no nos quita el sueño, no nos quita el sueño y el PLD ni se entretiene ni se distrae ni tampoco se duerme”, subrayó.

El dirigente opositor considera que durante un proceso de investigación se deben preservar el debido proceso y la presunción de inocencia.

“No nos ocupa ni nos preocupa… una muestra más, una evidencia más de que aquí la seguridad jurídica, el debido proceso, la presunción de inocencia, el Código Procesal Penal es prácticamente papel sanitario, papel sanitario”, enfatizó.

“Debido proceso, ¿con qué se come eso? ¿Con pan o con queso?”, se preguntó el secretario general del PLD.

Manifestó que cada vez que la organización opositora va a realizar una actividad se produce un asedio con anuncios de allanamientos, detenciones, pero entiende no han podido con el PLD, en una acción que califica como selectiva.

“No nos comemos el cuento de la justicia independiente”

El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, aseguró que no cree en la justicia independiente que se proclama para producir una modificación constitucional, la cual entiende no es prioritaria actualmente.

“No nos comemos el cuento de la justicia independiente, ya la población no se lo come y eso es así”, adujo, tras calificar el tema como la introducción de un elemento de desasosiego y calentura.

Afirmó que la posición del PLD es clarísima tras definir la iniciativa como un trozo de filete que se pondrá en la mesa para que los comensales sean los miembros del gobierno y del Partido Revolucionario Moderno.

“La posición del PLD es clarísima y es contundentemente no, no caigamos en el cuentecito de que la cotorrita no está ahí porque el aderezo es ese”, proclamó.

Opina que el gobierno y el PRM quieren servirse con la cuchara grande para ellos, por lo que es incorrecto tratar el tema en este momento.

“Justicia independiente… ¿quién cree en eso, con qué diente se mastica eso? ¿Quién lo cree?”, fueron sus interrogantes para responder que nadie cree ese planteamiento.

Mariotti plantea que no hay que modificar la Constitución para hacer un Ministerio de Justicia, porque basta con la aprobación de una ley orgánica sobre el particular, como ocurrió con los misterios de Industria, Comercio y Mipymes, el de Economía Planificación y Desarrollo y el de Administración Pública.

Advirtió que después que se abra una reforma constitucional, la Asamblea Nacional Revisora es soberana para realizar los cambios que estime pertinente.

En ese sentido, dijo que el objetivo es cambiar el 50% más uno para ganar las elecciones presidenciales, bajando el porcentaje.

Indicó que nadie puede garantizar que cuando se desaten los ímpetus de los legisladores que proponga el tema en medio de las discusiones de la Asamblea Nacional Revisora.

PLD minimiza salida de miembros y dirigentes

El secretario general del PLD minimizó las renuncias que se han producido de dirigentes y militantes de esa organización, para pasar a formar parte de la Fuerza del Pueblo y del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Los que se van salen por un calimetico (un tubito) y los que entran, entran (al PLD) por un tubo de alcantarillas o por uno de los tubos por los cuales se procede a vaciar las presas cuando están excesivamente cargadas”, acotó.

Sostuvo que todas las semanas reciben miles de miembros de nuevo ingreso por lo que las salidas no han impactado.

Mariotti opina que existe una alianza entre el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo, con un supuesto binomio Luis Abinader-Leonel Fernández.

Argumentó que entre ellos existen peleas ocasionales, los escarceos y discusiones de un matrimonio.

“Aquí hay dos caminos: PLD-PRM, el PLD va a ganar las elecciones con el que salga en el proceso de consulta”, recalcó Mariotti.

Mariotti dijo que el PLD arrancó con tres juramentaciones de nuevos miembros, de un total de diez que encabezará su presidente Danilo Medina, como parte de una nueva línea organizativa y electoral por mandato del Noveno Congreso.

Explicó que la tercera se llevará a cabo este domingo en el municipio de Santo Domingo Norte, donde hay más de 18,000 nuevos miembros que ingresarán a la organización opositora.

“El PLD escucha y eso nos está dando excelentes resultados”, dijo el dirigente opositor, quien defendió la gestión de Medina.

Manifestó que el país estaba ansioso por oír al expresidente Medina y lo seguirá escuchando.

Consideró que la gente vuelve a mirar al PLD y el gobierno lo sabe por el alto costo de la vida y la ola delincuencial que afecta al país.

