Mario Lama niega covid haya colapsado hospitales; UCIS del Marcelino Vélez y Moscoso Puello están al 100%

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, negó este lunes que los hospitales hayan colapsado producto del rebrote de covid-19 imperante en el país, al tiempo de revelar que las unidades de cuidados intensivos de los hospitales Marcelino Vélez y Moscoso Puello están a su máxima capacidad.

“No hay colapso, indudablemente, todas las camas están en el portal que ustedes revisan dos veces al día”, manifestó Lama durante una rueda de prensa en la Ciudad Universitaria Luis Eduardo Aybar, donde anunció el incremento de camas para pacientes de covid-19.

Agregó que pueden garantizar que tienen camas suficientes en la red nacional y capacidad de respuestas, pero que algunos centros están a un porcentaje de ocupación muy alta.

“El Marcelino Vélez tiene su UCI al 100 % y el Moscoso Puello también”, dijo el funcionario, antes de sostener que están ampliando “donde tenemos la disponibilidad de actuar, es por eso que estamos aquí”.

Casos de covid

Tras ser consultado sobre la realidad al día del covid en los hospitales en los hospitales del Gran Santo Domingo, Lama dijo que tienen “importantes” cantidad de casos en los hospitales Marcelino Vélez, Moscoso Puello y Félix María Goico, donde, según indicٕó, la cantidad de personas en cuidados intensivos es alta.

En ese orden, dijo que el SNS es una red de respuestas, para cuando se llene un hospital poder tener otro habilitado.

“El servicio garantiza la respuesta a todos los ciudadanos que se afecten de covid, es por eso que estamos aquí hoy ampliando nuestra red”, sostuvo Lama.

No obstante, el galeno aseguró que el gobierno no quiere seguir ampliando, sino que la población no se continúe enfermando.

Recordó que enfrentar el coranavirus es una responsabilidad compartida, tanto el Estado que está cumpliendo su rol, pero también la población, que tiene que adherirse a los procesos de protocolo “de evitar los contagios y acudir a la vacunación”.

Incremento de camas en la Ciudad Universitaria

Ante el incremento de casos de covid-19 en el Gran Santo Domingo, Lama anunció que en la ciudad universitaria Luis Eduardo Aybar la salud de los dominicanos está garantizada tras la habilitación de 150 camas para pacientes afectados con dicho virus.

Lama explicó que, de esas camas, 46 son de cuidados intensivos y 104 para cuidados intermedio, y que tienen capacidad de respuesta para que todas sean convertidas en UCI, en caso de ser necesario.

Mediante una rueda de prensa en las instalaciones de dicho centro de salud, el funcionario aprovechó para invitar a la población a que acuda a vacunarse contra la enfermedad, ya que es uno de los mecanismos más efectivos para contrarrestarla.

“Invitamos a la población a que acusa a vacunarse, que es una de las herramientas que tenemos también para contrarrestar los efectos de los contagios”, sostuvo Lama.

En ese sentido, dijo que las dosis de la vacuna están disponibles para personas mayores de 18 años y que actualmente hay suficientes para ponérselo a todos los que acudan a los centros habilitado para ello.

