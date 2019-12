Marino Zapete desmiente rumor de que su vehículo fue tiroteado y que fue apresado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El periodista Marino Zapete desmitió este viernes que su vehículo fuera tiroteado y que fue detenido, como se rumoraba en las redes sociales.

Zapete negó los rumores a través de su cuenta de Instagram.

“Ante la ola de rumores aviesos puestos a circular con la intención clara de preocupar a mi familia, aclaro lo siguiente: no he sido tiroteado, no he sido apresado, no tengo problemas de salud y nunca participo en riñas. Siempre tranquilo y en compañía de los míos”, sostuvo el comunicador.

El periodista Marino Zapete dijo el pasado miércoles a su salida de una audiencia de conciliación por los cargos de difamación que le imputa una hermana del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que no es él quien está sentado en el banquillo de los acusados, sino toda la prensa dominicana.

“Un Gobierno que ha logrado blindar la impunidad, también quiere callar la boca de la gente que dice que hay impunidad”, expresó Zapete, alegando que un pueblo cuyos derechos han sido conculcados a lo menos que puede aspirar es a tener información.

La Cuarta Sala Penal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva pospuso la audiencia para el próximo 19 de diciembre porque la acusación no notificó los cargos a los abogados de Zapete.

Anuncios

Relacionado