Marilyn Manson rompe el silencio luego de las acusaciones de abuso sexual en su contra

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- Luego de que salieran a la luz una serie de acusaciones de abusos y violaciones por parte de exparejas y exempleados, entre ellas la actriz Evan Rachel Wood, el excéntrico artista estadounidense Brian Warner, conocido artísticamente como Marilyn Manson, rompió el silencio, asegurando que “todo lo que se dijo distorsiona la realidad”.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete publicó un mensaje donde reconoció que su “arte” y su vida han sido por mucho tiempo un imán para la controversia, sin embargo, las recientes denuncias en contra de su persona “son horribles”.

“Obviamente, mi arte y mi vida han sido por mucho tiempo un imán para la controversia; sin embargo, estas recientes afirmaciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad. Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consensuales con personas que piensan como yo. Sin importar el cómo -y el porqué- otros han elegido tergiversar el pasado, esa es la verdad”, escribió.

LAS MARCAS TOMAN REPRESALIAS

La industria de la música ya se ha movido tras estas acusaciones de Wood y otras cinco mujeres.

El sello Loma Vista Recordings aseguró hoy que ya no volverá a trabajar con Marilyn Manson, y la serie “American Gods” eliminará su interpretación en un capitulo que todavía no se ha emitido.

LO QUE DIJO EVAN RACHEL WOOD

La actriz Evan Rachel Wood denunció que fue víctima de “terribles” abusos durante años por parte de su expareja, el cantante Marilyn Manson, con quien rompió la relación sentimental que les unía en 2010.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Wood y Manson comenzaron su relación cuando ella acababa de alcanzar la mayoría de edad y él prácticamente le doblaba los años.

“Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó terriblemente de mí durante años. Fui manipulada y me lavaron el cerebro para que me sometiera. He dejado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes”, escribió Wood en un breve mensaje que ha sido recogido por numerosas publicaciones.

Texto trabajado con información de EFE.