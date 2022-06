Marileidy Paulino: “Yo siento que no tengo una rival”

Comparte esta noticia

Por Nathalie Castillo Núñez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de romper marcar nacional en los 200 metros (22.36) en el Campeonato Nacional de Atletismo, Marileidy Paulino, doble campeona olímpica, conversó este lunes sobre la buena racha que ha tenido y su preparación para el Campeonato Mundial de esa disciplina, pautado para el 15 de julio en Oregón, Estados Unidos.

“Sobre los 200 metros, para mí ha sido una excelente carrera, creo que la mejor que he tenido, no por el tiempo, sino por la forma que llegué, que no llegué cansada, pareciera que se estuviera trotando, por así decirlo (…) nos estamos enfocando en la parte principal, qué es lo primero 200 mestros, que era la parte que nos faltaba un poco, que la teníamos muy limitada en los Juegos Olímpicos, pero ahora están más fortalecida y va a ser muy diferente a la participación del año pasado”, comentó Paulino al ser entrevistada en el programa Diamante Deportivo, conducido por Williams Aish, Baudillo Jiménez, Bienvenido Carmona Jr., Pedro Briceño y Luis Rosario.

La atleta Creso proclamó que su preparación está marchando con cosas positivas y que cuenta con una buena condición física y mental, principalmente esta última, que ella considera la parte principal en la competencia. La dominicana ha estado entrenando en el país, para el Campeonato Mundial de Atletismo.

“Yo siento que no tengo una rival, me refiero a la parte de tiempo, para mí, mi rival es el reloj”, aseveró. Sin embargo, mantiene una buena relación con las atletas internacionales, por lo cual tomará un curso de inglés para poder comunicarse mejor.

Paulino es conocida por brindarle consejos a sus rivales antes y después de las competencias. Igual arenga a sus contrarias.

“Yo digo que, aunque llegues de último, igualmente ganaste, porque pasaste la meta (…) hay muchas personas que ni siquiera llegan a la meta y al final somos seres humanos igual, no importa que tengamos rivalidades (…) la amistad está por encima de todo, y nadie puede molestarse por algo. Incluso ellas a veces me dicen cosas y yo les digo, mira, trata de hacer esto y esto, a veces corren contra mí y yo le digo trata de correr así y así, cada quien busca algo”, expresó.

El objetivo de la dominicana es el Mundial, que correrán en los 400 metros y en el relevo mixto, por lo cual no pudo estar presente en los actuales Juegos Bolivarianos.

De hecho, la atleta se aleja de todas las redes sociales para poder concentrarse para el campeonato y darle a su público un buen resultado.

Su meta es conseguir 48 segundos y quizás, un 47. Su preparación ha estado consistiendo en tres etapas: la parte de resistencia, luego la parte de preafinamiento, que es antes de la competencia y luego del afinamiento en total, que es la preparación, la fuerza, entre otros, además de comer alimentos que le aporten fuerza.

Yaseen Pérez ya puede acompañarla

El entrenador de Paulino, Yaseen Pérez y de muchos atletas más ha tenido algunos problemas de visado que han causado que no pueda acompañar a su pupila a los viajes internacionales y que se hayan tenido que comunicar por mensajes y videollamadas a pesar de las horas de diferencia, pero eso ya tiene fin.

La nativa de Nizao ha confirmado que esos problemas ya se acabaron y que sí estará a su lado “Yo lo defino como un vínculo perfecto, ya que el atleta depende del entrenador (…) el Señor pone el don, por ejemplo, en mí y yo tengo que esforzarme y que atreves de mi esfuerzo, hay un conocimiento que es del entrenador, que viene y me lo incluye en mi”.

Ve un gran futuro en Cofil y Medina

“Yo la veo bien (a Fiordaliza Cofil), con una buena proyección (…) hizo buenos puntajes porque bajó de los 52 segundos, así como ella, está Anabel Medina, que ya en el próximo Mundial podemos ir 3 y, también los jóvenes, que tienen talento increíble, así como yo pude lograr una medalla olímpica, todos los jóvenes que quieran soñar y serlo, pueden”, aclamó.

