Marileidy Paulino se desahoga y solicita al presidente ayuda para su entrenador

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La doble medallista de plata de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Marileidy Paulino se desahogó este jueves respecto a la situación que vive actualmente su entrenador, el cubano Yaseen Pérez, para quien pidió ayuda al presidente Luis Abinader

“No me gusta mezclar las cosas personales con las redes, pero siento un dolor tan grande de que todo se vea bien en las redes, cuando la realidad es otra, aún con resultados”, expresa Paulino para introducir su mensaje en su cuenta en la red social Instagram.

“Recuerdo cuando llegué al deporte y quizás muchos no sepan como llegué, pero si muchos saben cómo gané la medalla olímpica, mi imaginación era que después de ese resultado todo iba a cambiar para mi entrenador, una persona que cada día lo da todo para los atletas de este país, incluso siendo extranjero no lo da para su país. Dios, él y yo sabemos todo lo que pasamos antes de tokyo, nadie sabes esas cosas, y hoy en día no puedo creer o aceptar en mi corazón que él no tenga prácticamente nada, a pesar de obtener ese resultado” revela la histórica atleta.

Según ha transcendido desde diciembre del pasado año, Pérez dejó de percibir un salario de unos 113,224 pesos por vía del Ministerio de Deportes esto debido a que el órgano rector del deporte dominicano culminó su relación con Cubadeportes, solicitando una renegociación a través de la Federación Dominicana de Atletismo, que le permitiera contar con los entrenadores, pero aun costo menor.

“Él tiene una familia que mantener, así como todos nosotros la tenemos, nadie sabe si su familia come o no, él tiene sentimientos, para que hoy 24/02/2022 no tenga residencia, no tenga un lugar digno de donde quedarse, donde su salario no sea recompensado”, explica la atleta.

“Hoy digo esto con dolor en mi corazón y en el de él, pero ya no aguanto más, hasta las lágrimas se me salen al ver y sentir esta situación. No sé qué consecuencias pueda tener al decir esto, pero es lo que me duele y la verdad y no me puedo quedar callada. @luisabinader le pido ayuda a gritó. Ayúdenme a que @luisabinader @raquelpenavice nos ayuden”, concluye Paulino.

