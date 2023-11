Marileidy Paulino dice que va por los 200 metros y el relevo de 4×100

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO DE CHILE.- La máxima exponente del atletismo en los XIX Juegos Panamericanos, la dominicana Marileidy Paulino, afirmó este miércoles que va por el oro en las pruebas de los 200 metros y el relevo de 4×100.

«Espero ganar en los 200 metros y el relevo de 100», dijo la campeona mundial de los 400 metros, competición de la que no hará parte en estas justas panamericanas para no exigirse demasiado.

Paulino debutó en el atletismo de Santiago 2023 en la prueba del relevo 4×400 mixto del lunes y obtuvo su primera medalla de oro junto al equipo de República Dominicana.

La medallista de plata en Tokio 2020 y campeona en el pasado Mundial de Budapest en los 400 metros con 48.76 segundos, dijo que le ha dado duro la baja temperatura de la capital pero que se ha sentido muy agradecida por el respaldo del público chileno.

«El frío ha estado muy fuerte, pero eso no fue obstáculo para que nosotros pudiésemos ejecutar el trabajo», expresó Paulino en declaraciones a Panam Sports.

Con respecto a la organización de los juegos en Chile, ‘la Gacela’ de Nizao, su ciudad natal, señaló que «todo muy bien, lo único malo es el frío. No sabía que Chile amaba tanto el deporte y que apoya mucho a sus atletas».

Sobre sus aspiraciones para el próximo año, indicó que sólo piensa en los Juegos Olímpicos de París 2024. «Quiero prepararme de la mejor manera. Tendré también el Mundial de relevos y la Liga Diamante y estoy trabajando para eso, para el oro en París».

Marileidy, que se toma todo con calma y que mantiene su serenidad con la lectura, sobre todo de textos cristianos, dice que no se siente confiada para lo que resta de la competencia porque respeta mucho a los otros atletas.

«No estoy confiada, lo tomo normal (la carrera de 200 m), yo no me estreso» porque «creo que Dios me ha dado esa fortaleza mental para enfocarme en lo que hago y superar los obstáculos sin estresarme. Dios y la lectura son mi gran apoyo».

La final de los 200 metros y del relevo 4×100 femenino se disputará este jueves en el Estadio Nacional de Santiago.