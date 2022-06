Marileidy gana de nuevo en la Liga Diamante

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Marileidy Paulino sigue volando bajito y este domingo otra vez se impuso en la Liga Diamante.

Con tiempo de 50.10 segundos, la de Don Gregorio se adueña de los 400 metros esta vez en Rabat, capital de Marruecos, para así obtener su segundo título del año en la principal liga de atletismo. En mayo se quedó con el trofeo de Doha, Qatar, tras registrar 51 segundos con 20 centésimas.

Luego de la victoria de este domingo en el El Complejo Deportivo Prince Moulay Abdellah, de Marruecos, la doble medallista olímpico se mantiene con 16 puntos en el liderato de la Liga Diamante.

📍#RabatDL 🇲🇦

Olympic silver medalist, Marileidy Paulino 🇩🇴, leads the women’s 400m in Rabat 🇲🇦 with a winning time of 50.10s

2. Sada Williams 🇧🇧 (50.74s)

3. Stephanie Ann McPherson 🇯🇲 (51.37s) pic.twitter.com/WflbNdJpu0

— Victor K Almeida 📰 (@AlmeidaVictorK) June 5, 2022