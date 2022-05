Marileidy está en la cima; pero no ha sido fácil, asegura su entrenador

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ningún atleta gana dos medallas en unos Juegos Olímpicos sin una preparación previa.

Que nadie diga que Marileidy Paulino ha conseguido sus lauros porque lo deseó mucho. Una medalla olímpica requiere sacrificio, preparación y problemas difíciles de sobrellevar, pero también un faro que te guíe y te eche una mano: Este es el caso de Yaseen Pérez, entrenador de la velocista.

Marileidy, atleta Creso, rompió este miércoles por tercera vez el récord nacional en los 200 metros, en el Meeting Internazionale “Cittá di Savona” en Italia.

Pero, aunque se ve a la nativa de Don Gregorio correr y ganar con facilidad, no se aprecia lo difícil que pudo ser para ella.

“Este año hemos tenido algunas dificultades en la preparación, respecto a lugares que no hemos podido ir, como la altura de Ecuador y ahora que lleva más de 3 semanas sola en Europa por cuestiones de visado mío, que no he podido resolver”, comentó el cubano Yaseen, en una entrevista para El Nuevo Diario.

Tampoco es como que la pista sea tan sencilla para ella como se ve a simple vista. “No cumplimos con la primera etapa de la preparación como hubiésemos querido”, agregó Yaseen, ya que es un proceso que se desarrolla paulatinamente y por tal razón, ejerció la competencia en los 200 metros y no los 400 ayer en Savona, donde Paulino destaca, esperando mejorar su estructura y rítmica. “Creo que con el resultado de hoy (este miércoles), pues vemos que, si hemos mejorado”, comentó Pérez, luego del oro conquistado por su pupila.

Pero que nadie piense que se quedarán ahí, ya que tratarán de seguir con el mismo pensamiento “competitivo” y “ambicioso” de siempre, en las próximas competiciones, ya que descansar no es una opción.

La próxima competencia de la atleta será este viernes, en el Campeonato Iberoamericano de la Nucia, en España, donde participarán más de 450 atletas de 25 países y las cosas serán más complicadas, ya que correrá los 400 metros. Y tampoco es que luego de ahí van a frenar, porque ya tienen los ojos puestos para el Campeonato Mundial de Atletismo, a celebrarse en julio.

“Está competencia será muy importante en la preparación por la condición de tener semifinales y finales, simulando lo que puede venir en el Mundial, será muy interesante y esperamos hacer un buen trabajo”, manifestó.

Pérez comentó que hoy en día, con todos sus logros y trofeos, la velocista se ha vuelto una mujer más segura, profesional y con un camino seguro de lo que necesita y quiere. Y es que no es menos de una atleta que rompe su marca personal y por el camino, impone un récord nacional en los 200 metros, con 22.58 segundos. A raíz de esto, Yaseen no puede estar más orgulloso al respecto, “es una bendición, súper maravilloso (…) La vida, Dios y el destino nos unieron”, describió.

Y es qué hay motivos de sobras del porqué el profesor Pérez se sienta así: “Levantarme cada mañana para ver a los chicos entrar a la pista con una ilusión de poder conseguir algo a través de lo que yo les doy desde mi pequeña sabiduría (…), gracias a Dios y al país por la oportunidad de seguir laborando para esto día a día”, dijo el cubano, agradeciendo todos lo que están y a los que vendrán.

