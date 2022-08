Marileidy cobra RD$10 mil en el Parni: “Merezco mejor apoyo de Miderec”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La doble medallista olímpica Marileidy Paulino reveló este lunes que ha sentido poco apoyo por parte del Ministerio de Deportes.

Se quejó de que aún cuando es medallista olímpica apenas devenga 10 mil pesos por parte del Programa de Atletas de Alto Rendimiento Nuevos Valores e Inmortales (Parni), que pertenece al Miderec.

“Yo creo que merezco más apoyo por parte del Ministerio de Deportes, porque día a día me esfuerzo demasiado en la pista, cojo mucha lucha, sufro mucho con el sol”, advierte y luego afirma “con el resultado creo que merezco mejor apoyo por Miderec”.

Añadió que “siento que desde los Juegos Olímpicos (2021) no he recibido el apoyo de Miderec y el Comité Olímpico Dominicano”.

Insistió al conversar con la prensa este lunes en un agasajo que hizo el COD y la Federación Dominicana de Atletismo que “siento que hay cosas debo decir, principalmente lo del Parni, que desde los Juegos Olímpicos no me han aumentado, la beca olímpica tampoco me la han dado. Necesito más apoyo para mi entrenador…son muchas cosas que no quiero decirlas por esta vía, que son privadas”.

Se quejó de que una atleta de su nivel tenga que ir a Bayaguana a entrenar porque la pista del Félix Sánchez no esté en óptimas condiciones.

“Esa pista no está apta para mí, la pista del Félix Sánchez no está en optimas condiciones, no hay necesidad de que yo vaya a Bayaguana, teniendo una pista en la capital”, sostuvo la también doble medallista del Mundial de Atletismo de Oregón.

Al ser cuestionado sobre si ha hablado con el ministro de Deportes, Francisco Camacho, reveló que “el año pasado hablamos, dijeron que iba a ser algo y nada. Este año no le he pedido hablar con él (con el ministro), pero me voy a reunir con él”.

En el acto no asistieron funcionarios del Ministerio de Deportes.

Sobre el acto

La Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo y el COD festejaron este lunes a la delegación que ganó medalla de oro en el relevo mixto 4X400 y una plata en 400 metros planos con Marileidy Paulino, en un acto celebrado en el Salón Wichie García Saleta en el COD.

El presidente del COD, Antonio Acosta, dijo que el país vivió momentos de grandes alegrías con la gran actuación de la delegación de atletismo en Oregón.

“Todos los estamentos del país, el gobierno, el sector privado y toda la ciudadanía aplaudió cada medalla en el Mundial”, dijo Acosta.

De su lado, Gerardo Suero Correa, presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, declaró que la República Dominicana quebró una racha de varios años de solo ganar una presea Mundial cuando lo hacía el doble medallista olímpico, Félix Sánchez.

“El arrojo y el coraje de nuestros atletas de ganar el oro en el relevo mixto 4X 400 fue algo increíble y todo el crédito para ellos”, añadió.

Adujo que luego Marileidy Paulino ganó plata en los 400 metros planos y fueron a las finales Alexander Ogando, Lidio Feliz y Fiordaliza Cofil.

“Quiero valorar el trabajo de los tres entrenadores Félix Sánchez, Yassen Pérez y José Rubio, sin esa cohesión, no hubiese sido posible este gran logro”, añadió Correa.

También habló Alexander Ogando, quien dijo que no escatimará esfuerzo en seguir representando con orgullo la bandera nacional.

“Dimos lo mejor de nosotros en este mundial”, adujo.

