Marielva Hernández, una periodista dominicana que conquista a Nueva York

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Nuestra voz y talento traspasa cualquier frontera, y así lo ha demostrado la periodista dominicana Marielva Hernández quien se destaca como reportera del tiempo de Canal America en New York, y que ahora se diversifica con la propuesta de los “Bebeto TV Urbano” junto a Charlie Valens a través de Bebeto TV por Canal America USA, Puerto Rico, La Mega TV y EN Televisión para República Dominicana.

Hernández, titulada en Comunicación del Borough of Manhattan Community College, y de Meteorología por la Penn State University, se abrió camino en el prestigiosa emisora estadounidense Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS) orientado al público latino “La Mega” , experiencia que le permitió construir un aval en los medios.

En el pasado, Marielva también brilló por su trabajo en medios como La rumba 95.3 fm en NY y en el programa de NY El Show de los grandes. Ha sido además corresponsal desde la ciudad de NY para programas en República Dominicana como Pegate y Gana con el Pachá y Bebeto TV.

“Llegar aquí y estudiar inglés para primero dominar el idioma y luego hacer estudios universitarios en universidades de este país, me ha costado mucho trabajo y sacrificio, lo que me hace sentir muy orgullosa de que cada meta que me he propuesto aquí la he logrado… me faltan muchos sueños por cumplir, y estoy confiada que los mejores momentos están aún por llegar, no pararé de trabajar y estudiar para cumplir mis sueños y llevar nuestra bandera en alto”, expresó cargada de orgullo la periodista dominicana.

Marielva Hernández se encamina a cumplir sus sueños en la gran manzana, y trabaja arduamente para en un futuro posicionarse en una cadena de alcance mundial, con el fin de representar nuestro origen dominicano, basándose en la excelencia y el prestigio.