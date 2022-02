Marielva Hernández: La nueva presentadora del tiempo de Telenoticias se gana espacio en la tv local

Comparte esta noticia

La periodista cuenta con la certificación que le avala como meteoróloga de la Penn State University en Estados Unidos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La reconocida periodista dominicana Marielva Hernández, es la nueva presentadora de la sección del tiempo que desde inicio del 2022 vemos en la emisión estelar de Telenoticias con Roberto Cavada, realizando transmisiones en directo desde la zona triestatal de NY donde actualmente reside.

Además de ser meteoróloga certificada de Penn State University, Marielva es graduada en Comunicación Social en Estados Unidos y desde hace un tiempo es la responsable de informar sobre las condiciones atmosféricas en el Canal América, una cadena hispana en la ciudad de Nueva York.

“Es un honor pertenecer a la plataforma comunicacional de Telenoticias. Hacer televisión diaria en mi país es un gran reto y es una importante oportunidad que me brinda Roberto Cavada, quien agradezco infinitamente que me haya tomado en cuenta para ejercer mi verdadera pasión que es la meteorología, en lo que me especialicé”, destacó Hernández.

Radicada en Estados Unidos desde hace diez años cuenta con la experiencia sobrada, desarrollando en medios como Rumba 95.3 fm, el Espectáculo de los grandes y fue además corresponsal desde la ciudad de NY para programas en República Dominicana como Pégate y Gana con el Pachá y Bebeto TV.

Trabajó en el área de espectáculos y le gustaba, sin embargo, admite que con la meteorología encontró su norte por lo que decidió dedicarse a tiempo completo al tema atmosférico y sus fenómenos.

Relacionado