Mariela Genao, la “muchachita e’ campo” que logró sus sueños en la televisión

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – En los medios cada día van surgiendo figuras que comienzan a tener connotación en el quehacer diario, principalmente en el área del espectáculo donde se destacan de buena manera realizando trabajos de calidad.

Conocer a la comunicadora Mariela Genao, una “muchachita e’ campo” oriunda de Jarabacoa, que salió de allí con una maleta llena de sueños, que lo ha ido logrando poco a poco, vio en Telemicro una plaza abierta para poder crecer y nutrirse de los conocimientos básicos de la comunicación.

Periodista de profesión, graduada de la UASD, se ha desenvuelto en el área del espectáculo, aunque comentó que su norte era leer noticias, ha realizado un trabajo excepcional como reportera, ahora instalada en Estados Unidos, con una fluidez y facilidad para interactuar con los artistas a los cuales ha tenido la oportunidad de entrevistar.

Con su belleza y talento, Mariela ha podido ganarse un espacio en los medios, teniendo también relevancia en las redes sociales donde exhibe sus trabajos, pero también divierte con sus reels a sus más de 20 mil seguidores, en Instagram hasta este momento.

Con México inició todo

En una conversación para El Nuevo Diario, Mariela Genao contó sobre la experiencia que en 2017 le abrió las puertas y es que fue una de los 50 participantes de los que cada año van a México para conocer las instalaciones de Televisa, aprendiendo mediante talleres y cursos el manejo dentro de los medios, sin importar el área.

“Inmediatamente, cuando me vio el señor Juan Ramón Gómez Díaz, me seleccionaron para hacer el discurso ante el presidente de la República (…) Desde ese entonces, mi pase a la empresa estaba listo”, aseveró, teniendo en cuenta que ya le dieron una orejita que a su llegada tendría un espacio.

A su llegada de México, fue ingresada junto a Moisés Salcé y Aimee Mejía, al proyecto juvenil “Versión Original”, iniciando así un camino de éxitos en la televisión dominicana, pero además, Mariela está muy bien centrada, enfocada y muy segura de si misma, sin perder su humildad sabe que de las vicisitudes salen buenos frutos.

“Me ha tocado vivir situaciones muy difíciles dentro del medio, me he equivocado mucho, hay personas que ni siquiera cree en mí, ni en mi trabajo, pero aún así yo sigo trabajando y sé que si estoy aquí es por algo, siendo siempre agradecida con las personas que me han dicho sí y han estado ahí”, dijo, mostrando su optimismo y sus ganas de siempre superarse.

Agregó que “tanto lo bueno como lo no tan bueno, la han ayudado a ser la Mariela que soy, la profesional que soy hoy y me siento muy orgullosa de lo que está pasando en mi vida y en mi carrera”.

Estoy viviendo mis sueños

En la actualidad, Mariela Genao está viviendo una etapa bonita en su carrera, ya que a pesar de todo se ha podido posicionar principalmente en Estados Unidos donde ahora mismo se encuentra, viviendo y ejerciendo su apasionada carrera.

“Estoy satisfecha de todo lo que he realizado, realmente ahora estoy donde siempre quise estar, en las plataformas quise trabajar, de la mano de un equipo maravilloso, yo estoy viviendo mis sueños ahora materializados”, manifestó con un rostro radiante la comunicadora.

El programa semanal, Versión Original, sigue siendo uno de los espacios donde Mariela sigue teniendo auge y más con sus trabajos realizados desde Nueva York, pero también fue contratada en un proyecto diario que aunque se produce allá, se transmite en República Dominicana, teniendo más proyección.

Genao no descarta la posibilidad de estar en otros proyectos, siempre y cuando le sirvan de crecimiento para su carrera y permanencia en los medios.

Sus modelos a seguir

Mariela Genao tiene muy claro lo que busca y es por eso que entre las mujeres que la inspiran o son su modelo a seguir, están las mujeres que han desempeñado muy buena labor en los medios de comunicación, destacándose en distintas áreas del oficio.

“Dentro de las dominicanas me gusta mucho la jovialidad, el carisma de Pamela Sued, me encanta realmente su trabajo; a nivel internacional, como amo las noticias y es algo que casi nadie me ve en ese aspecto, pero mi inspiración fue Barbara Bermudo”, añadió.

La fotografía

“Si no hubiese tenido la oportunidad de estudiar comunicación, fuera fotógrafa”, así manifestó Mariela a El Nuevo Diario, tras dar a conocer que esta es una de sus pasiones y se puede observar en sus redes sociales, mostrando no sólo su destreza con el lente, sino que es muy buena modelo.

La comunicadora ponía en práctica sus conocimientos en la fotografía en su natal Jarabacoa, junto a su hermana quien sí está ejerciendo esta carrera.

“Mi hermana es quien ahora se dedica a eso, mi pasión por la fotografía ella la tiene”, aseveró.

Agradecida de su familia

Para Mariela Genao su familia es un núcleo importante, más en su crecimiento como profesional, ya que de ellos ha recibido todo el apoyo del mundo, desde el momento que decidió estudiar comunicación hasta lo que ha podido lograr.

“Agradezco a Dios el haberme permitido nacer en la familia Genao-Robles. Mis padres son mi mayor motivación para hacer las cosas bien”, dijo mientras salía una leve sonrisa de sus labios.

Aunque en un momento su madre quiso que estudiara Magisterio, Mariela siguió rompiendo corazas, recibiendo al final el apoyo de la matriarca.

“Ella no quiso que me fuera de Jarabacoa, pero tuve que irme a Santiago porque esa carrera allá no la daban e independientemente de que ella no estaba totalmente de acuerdo, no te imaginas cuanto me apoyaron, cuanto se sacrificaron todos por mí”, recordó.

Mariela aseveró que su familia lo es todo y que siempre han podido estar ahí para los momentos en que la han necesitado.

