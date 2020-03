Marido infiel contrae Coronavirus en un viaje secreto a Italia con su amante

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INGLATERRA:-Una infidelidad le podrá costar muy caro a un hombre que se encuentra en cuarentena afectado por el coronavirus, tras realizar un viaje en secreto a Italia con su amante, donde contrajo el virus. Sin saber cómo este contrajo el virus, su esposa está en aislamiento, en su lujosa casa de Inglaterra.

Según una información publicada en el portal The Sun, el hombre confesó a los coordinadores de salud pública en el norte de Inglaterra cómo adquirió el asesino virus después de una escapada secreta en el extranjero.

El hombre no identificado, tiene 30 años, y le dijo a su esposa que estaba de viaje de negocios en el Reino Unido.

Con síntomas de coronavirus, el paciente se presentó a un hospital a su regreso de Italia y las pruebas revelaron que tiene Covid-19.

El infiel descarado, según el portal es descrito como “adinerado y con un trabajo de alto vuelo”, dijo a los médicos que el asunto fue con una mujer, pero se negó a nombrarla.

Una fuente le dijo a The Sun: “Este paciente es la charla de los funcionarios de salud pública. “Su caso sería divertido si no fuera tan grave. El hombre confesó lo que había estado haciendo en Italia y que su esposa no tiene idea. Ella piensa que él simplemente contrajo la enfermedad en su viaje de negocios”.

“Pensó que tenía la coartada perfecta para llevar a cabo su aventura, pero no había tenido en cuenta el colapso del coronavirus. El paciente se siente aliviado de que haya llegado a casa antes de que se cancelaran los vuelos, eso habría requerido algunas explicaciones”.

El afectado se encuentra sudando y en pánico ciego, pero más por su adulterio que por su salud.

