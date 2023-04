Maribel Guardia regresa a los escenarios tras la muerte de su hijo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras la muerte de su único hijo Julián Figueroa, Maribel Guardia había decidido retirarse de los escenarios, por lo que fue reemplazada por la actriz y bailarina Alma Cero Quintero en la obra de teatro “Lagunilla Mi Barrio”. Ahora circula un video en redes sociales en el que el público ovaciona a Guardia en el momento que reaparece interpretando a su personaje Lancha.

La reconocida actriz fue recibida con la ovación de pie del público mientras sus compañeros la abrazaban. Ella agradecía con gestos a los presentes conmovida hasta las lágrimas. En medio de su emoción, se le ve persignarse.

Maribel Guardia había realizado una temporada exitosa de “Lagunilla Mi Barrio”. De hecho, al momento de recibir la noticia de la muerte de su hijo terminaba una de las funciones de la obra de teatro.

La razón por la que decidió retomar su personaje responde a una experiencia que vivió mientras rezaba un rosario a su difundo vástago. Ella asegura que cerró los ojos y llegó a ver al joven lleno de luz.

“Quiero contar esta experiencia para todos los que me ven y han perdido un ser querido porque fue algo que transformó en ese momento el dolor que tenía tan grande, lo vi lleno de luz con una sonrisa increíble, me abrazó y cuando me abrazó sentí toda la luz y la felicidad que él sentía, que dije: Dios mío, de aquí soy. Se veía pleno, irradiaba y me abrazaba y sentí que estaba conmigo, y me dijo que no me preocupe que está bien, me dio otro sentido del dolor”, contó a la prensa.

Lo vivido la hizo regresar a sus actividades porque considera que así lo habría querido su hijo. Se recuerda que Julián Figueroa fue hallado sin vida en su casa de la ciudad de México el pasado 9 de abril. La causa del deceso del actor y cantante de 28 años se debió a un infarto al miocardio y fibrilación ventricular.

