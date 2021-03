Mariasela Álvarez revela que está contagiada de covid-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La veterana comunicadora y presentadora de televisión, Mariasela Álvarez, reveló anoche que está contagiada de coronavirus y que presenta “síntomas de un fuerte resfriado”, al tiempo que esclarecía que ya tiene todas las pruebas y está medicada.

Así lo confirmó a través de cuenta de Twitter, mientras que su compañera de “Esta noche Mariasela”, Diana Lora, dio la información en el programa de televisión.

“Bueno, llegó mi turno. Estoy padeciendo COVID-19. Fui diagnosticada anoche, y tengo síntomas de un fuerte resfriado y anosmia (no siente olor), pero nada más por ahora. Ya tengo todas las pruebas y medicada”, escribió Álvarez en su tuit.

Asimismo, a través de su cuenta de sus historias en su cuenta de Instagram , la también Miss Mundo 1982, manifestó que se siente con síntomas leves y llamó a sus seguidores a no preocuparse, e informó que los próximos programas se grabaron con antelación, “así que no se preocupen cuando me vean”,.