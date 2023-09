Mariano Abreu llama al Gobierno a prestarle atención al “deterioro” del 9-1-1 y el suministro de energía 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y asesor de imagen Mariano Abreu consideró que, a pesar del descontento generalizado con el gobierno anterior del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a la pasada administración se le reconocen varios logros que han sido descuidados en la presente gestión, como el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y la continuidad en el suministro de electricidad en algunos barrio.

En ese sentido, hizo un llamado al actual Gobierno, para que este le preste atención al deterioro que tendrían servicios como el 9-1-1, el que aún funcionaba cuando ocurrió el cambio de administración.

“No soy perremeísta, pero me simpatiza el accionar como estadista y gobernante que tiene mi presidente Luis Abinader y no le puedo hacer un flaco servicio a mi presidente diciéndole que el 9-1-1 está bien, no lo está, lo han dejado deteriorar”, expresó.

Abreu manifestó sus inquietudes junto a los comunicadores Edward Ramírez y Dugueslin Santana, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver programa).

También expresó su preocupación por el estado del suministro de energía eléctrica, el que según manifestó, era continúo en los barrios, sin embargo, el suministro de energía hoy se ve deteriorado.

Destacó que República Dominicana es otro país fruto de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana en los que se construyó la mayor infraestructura vial del territorio nacional y se establecieron importantes servicios, sin embargo, el costo que pagó el pueblo por mantener a los peledeístas en el poder fue demasiado alto.

El comunicador, quien se identifica como independiente en términos políticos, puntualizó su compromiso con la verdad y su libertad para expresar sus opiniones sin estar afiliado a ningún partido político.