Mariano Abreu llama a la población dominicana a no ponerse de carne de cañón por simpatías políticas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y asesor de imagen Mariano Abreu llamó a la población dominicana a no ponerse de carne de cañón en momentos en que el Ministerio Público investiga supuestos actos de corrupción cometidos en los pasados gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Este llamamiento fue hecho por Abreu luego de que ayer lunes un grupo de diputados y simpatizantes del partido morado intentaron entrar a la fuerza al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en apoyo al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y otros dirigentes del PLD que fueron detenidos la madrugada del domingo bajo acusación de corrupción, en la denominada Operación Calamar.

“Lo que yo le pido a los dominicanos y dominicanas es que no se dejen tiritar, que ahorita lo pongan como carne de cañón para recibir las balas, para recibir las bombas lacrimógenas, para recibir los empujones, para ir al Palacio de Justicia, quiere entrar a la fuerza y romper los cristales de un sitio tan solemne”, expresó.

Abreu emitió sus comentarios junto a los comunicadores Edward Ramírez e Iván López, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver programa).

Sobre la Operación Calamar, el comunicador manifestó que no quiere que sean ciertas las imputaciones que se le endilgan a los exfuncionarios Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero porque son demasiado “fuertes”.

“Son 23 imputados y el Ministerio Público indica de asociación de malhechores, lavado de activos, contubernio para lacerar las arcas públicas, colusión de funcionarios, etc; alguien me dijo que esto es parte de un circo y yo le dije bueno, por lo menos están invirtiendo en el circo porque antes hasta el dinero del circo se robaban, yo no quiero que eso sea verdad”, añadió.

Relacionado